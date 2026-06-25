البورد السوري يقر آليات جديدة لترميم المجالس العلمية وتعادل الشهادات الطبية

دمشق-سانا

أقرّ مجلس إدارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية (البورد السوري) آليات جديدة لترميم المجالس العلمية التخصصية، لتعزيز كفاءتها واستمرارية عملها، ووضع ضوابط ومعايير لتعادل الشهادات الطبية المهنية.

جاءت هذه الإجراءات خلال اجتماع عقده المجلس في مبنى وزارة الصحة بدمشق اليوم الخميس، برئاسة وزير الصحة مصعب العلي، وبحضور معاونة وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون المالية والإدارية عبير قدسي، ورئيس الهيئة محمد الخطيب وأعضاء الهيئة، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والتطويرية في مجال الاختصاص الطبي.

كما بحث مجلس إدارة الهيئة منح دورة استثنائية للمتقدمين الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانين الأولي والنهائي، إلى جانب مناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بتطوير الاختصاصات الطبية، وعدد من الموضوعات التنظيمية المهمة.

وأكد المجلس متابعة تنفيذ الخطوات التنظيمية التي تم إقرارها، واستكمال العمل على تطوير منظومة التدريب والاختصاص الطبي، بما يخدم تطوير العمل الطبي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

يذكر أن وزارة الصحة أطلقت في شهر تموز 2025 برنامجاً وطنياً لتطوير البورد السوري ضمن جهودها لإصلاح التعليم الطبي، بما يواكب المستجدات ويعزز مكانة التعليم الطبي السوري عبر دمج الوسائل الحديثة في التدريب والتأهيل.