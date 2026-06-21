الكونغو تعلن ارتفاع إصابات إيبولا إلى 956 حالة

كينشاسا-سانا‏

أعلنت الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس “إيبولا” إلى 956 ‏حالة في البلاد.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الكونغولية قولها في بيان أمس السبت: “إن عدد ‏الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 956 منها 247 حالة وفاة”.‏

ويأتي ذلك بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية ‏الجمعة إصابة 75 من العاملين في ‏القطاع الصحي في ‏الكونغو بالفيروس، ووفاة 17 منهم منذ بدء ‏التفشي الحالي لإيبولا‎.

‎ وكان وزير الصحة الكونغولي ‏صامويل روجر كامبا، أعلن صباح أمس السبت، ارتفاع ‏عدد حالات ‏الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 933 حالة، توفي ‏منها 245 شخصاً‎.

ويُعتقد أن الفيروس بدأ بالانتشار قبل أشهر من إعلان ‏السلطات في الكونغو الديمقراطية، ‏عن رصد أولى حالات ‏الإصابة رسمياً في الـ 15 من أيار الماضي، ما تسبب ‏بتعريض ‏العديد من الكوادر الطبية لخطر العدوى قبل ‏علمهم بوجود المرض، في وقت يشتكي فيه ‏مسؤولو ‏الصحة من نقص حاد في المعدات الوقائية الأساسية ‏كالقفازات والكمامات‎.‎