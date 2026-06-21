الكونغو تعلن ارتفاع إصابات إيبولا إلى 956 حالة

كينشاسا-سانا
أعلنت الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس “إيبولا” إلى 956 حالة في البلاد.
ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الكونغولية قولها في بيان أمس السبت: “إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 956 منها 247 حالة وفاة”.
ويأتي ذلك بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية الجمعة إصابة 75 من العاملين في القطاع الصحي في الكونغو بالفيروس، ووفاة 17 منهم منذ بدء التفشي الحالي لإيبولا.
وكان وزير الصحة الكونغولي صامويل روجر كامبا، أعلن صباح أمس السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 933 حالة، توفي منها 245 شخصاً.
ويُعتقد أن الفيروس بدأ بالانتشار قبل أشهر من إعلان السلطات في الكونغو الديمقراطية، عن رصد أولى حالات الإصابة رسمياً في الـ 15 من أيار الماضي، ما تسبب بتعريض العديد من الكوادر الطبية لخطر العدوى قبل علمهم بوجود المرض، في وقت يشتكي فيه مسؤولو الصحة من نقص حاد في المعدات الوقائية الأساسية كالقفازات والكمامات.