الصحة العالمية: إصابة 75 من الكوادر الطبية بفيروس إيبولا في الكونغو

كينشاسا-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إصابة 75 من العاملين في المجال الطبي بفيروس “إيبولا” في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لقي 17 منهم حتفهم، وذلك منذ بدء التفشي الحالي للمرض في البلاد.

ونقلت رويترز عن مديرة الطوارئ في المنظمة ماري روزلين بيليزير قولها في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو من شرق الكونغو: “إن هذا ثمن باهظ يدفعه نظام الرعاية الصحية، ولا سيما أننا لا نملك ما يكفي من العاملين في هذا المجال في الكونغو الديمقراطية”.

وأشارت بيليزير إلى أن المنظمة تقدم حالياً الدعم النفسي لعدد من الكوادر الطبية الذين يتخوفون من تقديم الرعاية الصحية للمرضى بعد علمهم بإصابة زملائهم بالفيروس، مبيّنة أن كلاً من الصين وأوغندا ترسل فرقاً طبية للمساعدة في مواجهة هذا التفشي.

ويُعتقد أن الفيروس بدأ بالانتشار قبل أشهر من إعلان السلطات في الكونغو الديمقراطية عن رصد أولى حالات الإصابة رسمياً في الـ 15 من أيار الماضي، ما تسبب بتعريض العديد من الكوادر الطبية لخطر العدوى قبل علمهم بوجود المرض، في وقت يشتكي فيه مسؤولو الصحة من نقص حاد في المعدات الوقائية الأساسية كالقفازات والكمامات.

وتأتي هذه التطورات في ظل معاناة الدولة الإفريقية من نقص شديد في كوادر الرعاية الصحية مقارنة بعدد السكان، حيث تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية وجود 11 عاملاً صحياً فقط لكل 10 آلاف شخص.