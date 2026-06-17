وزارة الداخلية تطلق حملة “نحمي الحياة” للتبرع بالدم في دمشق

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملة للتبرع بالدم تحت شعار “نحمي الحياة”، بالتعاون مع وزارة الصحة، تعزيزاً لثقافة التبرع الطوعي، وترسيخاً لقيم التكافل الإنساني، وذلك في مبنى بنك الدم بمنطقة المزة.

وتهدف الحملة التي تستمر يومين إلى تسليط الضوء على أهمية نشر ثقافة التبرع بالدم، وإبراز الجهود المشتركة لنشر ثقافة التبرع الطوعي، وتأمين المخزون الآمن للمواطنين.

وأوضح رئيس فرع الخدمات الطبية في دمشق، الدكتور محمد العلوش في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تهدف إلى المساهمة في علاج المرضى، وتلبية احتياجات المشافي من وحدات الدم، وذلك ضمن التنسيق العالي بين وزارتي الداخلية والصحة، وبالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة دمشق وإدارة الخدمات الطبية.

وبين العلوش أن الحملة تشهد إقبالاً واسعاً من قبل عناصر الأمن الداخلي، ومن المتوقع أن يصل عدد المتبرعين إلى نحو 1000 و1500 متبرع، مشيراً إلى أن التبرع بالدم واجب ومسؤولية إنسانية وأخلاقية، وأن كل نقطة دم يمكن أن تكون سبيلاً لإنقاذ حياة شخص، وداعياً المواطنين إلى التوجه لمراكز التبرع، وخاصة في ظل تزايد الحوادث على الطرقات والحاجة الماسة إلى وحدات الدم لإنقاذ الأرواح.

بدورها لفتت المديرة الإدارية لبنك الدم الدكتورة رنيم بقلة إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته الحملات السابقة، مع توقعات بأن ترفد الحملة الحالية المستشفيات بنحو 500 وحدة دم إضافية، مشيرة إلى أن التبرع ينعكس إيجاباً على صحة المتبرع.

كما أعرب عدد من المتبرعين من وزارة الداخلية عن فخرهم بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، حيث أشار محمد السيد عبيد، ومصطفى عبد الحي المصطفى، إلى أن حملات التبرع بالدم تسهم في إنقاذ حياة الضحايا، وتخفيف معاناة المرضى والمصابين.

ويشكل اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي يصادف الرابع عشر من حزيران من كل عام، منطلقاً لترسيخ قيم العطاء الإنساني وتعميق الوعي المجتمعي بأهمية التبرع الطوعي والمستدام، باعتباره ركيزة أساسية لضمان الاستجابة الطبية وإنقاذ الأرواح.