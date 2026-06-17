وزارة الصحة تطلق ورشة لتطوير مدونة السلوك وترسيخ بيئة عمل آمنة

دمشق-سانا

نظمت وزارة الصحة اليوم الأربعاء دورة تدريبية في فندق الداما روز بدمشق حول تطوير مدونة سلوك العاملين الصحيين، بهدف ترسيخ أعلى معايير السلوك المهني والشخصي، وذلك برعاية منظمة الصحة العالمية، وبمشاركة عدد من المسؤولين والمعنيين في القطاعات الصحية والقضائية والأكاديمية.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في كلمة له أن الدورة التي تستمر ثلاثة أيام تلامس جوهر الإصلاح الصحي، حيث تتناول الأطر القانونية والتنظيمية، وآليات الوقاية والمساءلة، وحقوق المرضى، وأخلاقيات الممارسة الطبية، والسرية وحماية البيانات، ودور الطب الشرعي والخبرة الطبية في التحقيقات المهنية، وصولاً إلى بناء نظام مؤسسي لا يسمح بالصمت أمام الإساءة، ولا الغموض في مواقع المسؤولية، معتبراً أن هذه العناصر جميعها تشكل منظومة واحدة متكاملة، فلا وقاية بلا وعي، ولا مساءلة بلا قواعد، ولا عدالة بلا إجراءات واضحة، ولا ثقة بلا شفافية.

وشدد الوزير الحلبي على أن قوة المؤسسات الصحية لا تُقاس فقط بقدرتها على العلاج، بل بحماية الضعيف، وإنصاف المتضرر، وصون الكرامة، مبيناً أن بناء الطبيب لا يكتمل بالمهارة العلمية وحدها، بل بالأخلاق التي تضبط المعرفة، وبالضمير والثقافة المؤسسية.

أبعاد إنسانية ومهنية وقانونية

بدوره أوضح معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب أن أهمية مدونة السلوك تتلخص في ثلاثة أبعاد، الإنساني المتمثل بحماية المرضى، وخصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء وذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال الاستغلال، والبعد المهني الهادف إلى استعادة الثقة بين المجتمع والجسد الصحي وتعزيز صورة الطبيب والممرض كقدوة في الأخلاق، والبعد القانوني الذي يوفر مرجعية واضحة للنقابات والقضاء عند النظر في قضايا سوء السلوك وسد الثغرات التي قد تسمح بالإفلات من العقاب.

وشدد الخطيب على أن مشاركة أساتذة القانون تؤكد أن مدونة السلوك ليست مجرد نصوص إدارية بل هي بناء أكاديمي رصين يحتاج إلى تأصيل قانوني وأخلاقي، لافتاً إلى أن وزارة التعليم العالي شريكٌ حقيقي في صيانة هذه المدونة عبر استشراف التجارب العالمية وتطوير مناهج التربية المهنية لطلاب الطب والتمريض.

وأشار إلى أهمية دور مجالس التأديب والقضاء، فتطبيق مدونة السلوك لا يتحقق إلا بوجود أطر رادعة، ليأتي دور مجالس التأديب في النقابات المهنية والقضاة الأعضاء فيها، فهم الذين يملكون السلطة الفعلية التي تضمن عدم التسامح تجاه أي انتهاك، مع ضمان محاكمات عادلة تحترم حقوق الجميع.

دور الطب الشرعي في حماية الفئات الأكثر هشاشة

وبين مدير إدارة الطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور ياسر القاسم في تصريح لـ سانا أن الطب الشرعي يؤدي دوراً محورياً في هذا المجال من خلال الموازنة بين الواجبات الأخلاقية والطبية والالتزام بالمعايير المهنية، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه المبادئ ضمن بيئة العمل الصحي.

ولفت القاسم إلى أن هذه المدونة تهدف إلى ترسيخ ميثاق مهني وأخلاقي يحمي الإنسان، ويصون كرامته، ويعيد تأكيد المعنى الأسمى للمهنة الصحية، من خلال دمج مبادئ الوقاية من سوء السلوك والاستغلال والانتهاك في صلب العمل الصحي المؤسسي، بما يسهم في بناء قطاع صحي أكثر أماناً ومساءلة، واستعادة الثقة بين المجتمع والكادر الصحي.

كما أوضح عضو المجلس الاستشاري في الهيئة الوطنية للمفقودين محمد الزعبي أن الدورة فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الجهات المعنية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية في القضايا المرتبطة بالعدالة والخبرة الطبية، مشيراً إلى أهمية تطوير قدرات الكوادر المختصة والارتقاء بواقع الطب الشرعي في سوريا الذي يشكل ركيزة أساسية في العديد من القضايا التي تتطلب أدلة علمية دقيقة تسهم في تحقيق العدالة وصون الحقوق.

تعزيز الثقة في بيئة العمل الصحي

من جهتها أشارت نائبة ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا كريستينا بيثكي إلى أن الدورة تتيح فرصة لتعزيز الفهم المشترك للأخلاقيات المهنية، ووضع مدونة موحدة لقواعد سلوك القوى العاملة الصحية، مبينة أن لكل مريض وعامل صحي وفرد من أفراد المجتمع الحق في تلقي وتقديم الخدمات في بيئة آمنة ومحترمة.

وكانت وزارة الصحة نظمت الأحد الماضي، ورشة عمل حول تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية في الرعاية الصحية الأولية تحت عنوان “نحو نظام صحي عادل ومتكامل ومرن لتحقيق التغطية الصحية الشاملة”.