وزير الصحة يبحث في أثينا تعزيز التعاون الطبي والتدريب مع اليونان

أثينا-سانا

شارك وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الصحة مصعب العلي في أعمال مؤتمر الصحة العربي – اليوناني الثاني الذي استضافته العاصمة اليونانية أثينا على مدى يومين، واختتمت أعماله اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها على الفيسبوك، أن المؤتمر شكل منصة للحوار وتبادل الخبرات، ويهدف لبحث فرص التعاون الطبي بين الدول العربية واليونان، بما يسهم في تطوير النظم الصحية ودعم برامج التدريب وبناء القدرات.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير العلي اجتماعاً مع نظيره اليوناني أدونيس غيورغاديس، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، واستكشاف فرص الشراكة في مجالات التدريب الطبي والتخصصي وتبادل الخبرات.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق لتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز التعاون الدولي والانفتاح على التجارب الناجحة، دعماً لتطوير القطاع الصحي المحلي.

وكانت العاصمة اليونانية أثينا استضافت خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 10 و11 من شهر حزيران الجاري مؤتمر الصحة العربي–اليوناني الثاني الذي تنظمه الغرفة العربية – اليونانية، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، وصناع قرار، ومديرين تنفيذيين، ورواد أعمال من مختلف قطاعات الصحة، من مصر، وسوريا، والإمارات، والأردن، والعراق، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، وفلسطين، والسعودية، والصومال، والسودان، وتونس، واليمن.

وركزت جلسات الحوار في هذا المؤتمر على مناقشة محاور عدة في مجال صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل، وتطوير المستشفيات، والمعدات الطبية، والسياحة العلاجية، والشركات الناشئة، والتطورات التكنولوجية في تشخيص وعلاج المرضى، إلى جانب جلسات نقاش مشتركة بمشاركة متحدثين عرب ويونانيين.