صحة اللاذقية تنظم دورة تنشيطية لتعزيز خدمات علاج الإدمان في عيادة بوابة التعافي

اللاذقية-سانا



نظّمت مديرية صحة اللاذقية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، دورة تنشيطية إشرافية استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 25 من الكوادر العاملة في خدمات علاج الإدمان ضمن عيادة بوابة التعافي، بهدف تعزيز مهاراتهم، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.



وركزت الدورة على تعزيز مفهوم التدخل المبكر في التعامل مع حالات سوء استخدام المواد، من خلال تدريب المشاركين على استخدام أداة ASSIST لتقييم درجة اعتماد المريض، وتحديد نوع التدخل العلاجي المناسب.



وأوضح رئيس شعبة الصحة النفسية الدكتور محمود عديرة في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الدورة تضمنت أيضاً التدريب على المقابلة التحفيزية والمقابلة التحفيزية الأسرية والتدخل المختصر، بالإضافة إلى الجوانب الطبية والدوائية المرتبطة بعلاج الإدمان، إضافة إلى مناقشة عدد من الحالات السريرية التي راجعت العيادات، مع الالتزام الكامل بسرية بيانات المرضى.



وأضاف عديرة: إن التقييم المبكر يسهم في تصنيف الحالات واختيار المسار العلاجي الأنسب، حيث تتم متابعة الحالات البسيطة والمتوسطة ضمن عيادات بوابة التعافي، بينما تُحال الحالات الشديدة إلى مستشفى ابن رشد لاستكمال العلاج التخصصي.



وأكد عديرة أن المقابلة التحفيزية تعد من الأدوات الأساسية في علاج الإدمان، إذ تسهم في تعزيز دافعية المريض نحو التعافي من خلال بناء الثقة واعتماد نهج قائم على التعاطف والحفاظ على سرية العلاج واعتبار المراجع مريضاً يحتاج إلى الرعاية والدعم.



وتقدم عيادات بوابة التعافي، التي أُنشئت بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، خدمات التقييم والتدخل المبكر والعلاج والإحالة ضمن منظومة الرعاية الصحية، فيما تواصل المنظمة دعم هذه العيادات عبر التدريب والإشراف وتأمين الأدوية اللازمة.



وتم افتتاح عيادة بوابة التعافي في اللاذقية في آذار الماضي في مركز الشاطئ الصحي بالمدينة ضمن خطة وزارة الصحة لتوسيع خدمات علاج الإدمان عبر افتتاح 17 عيادة مماثلة في مختلف المحافظات السورية، إلى جانب تجهيز مستشفيي ابن رشد وابن خلدون، لتقديم خدمات علاجية متقدمة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الإدمان.