نجاح عملية جراحية معقّدة لإصلاح كسر متعدد الأجزاء في مرفق مريض بحمص



دمشق-سانا



تمكّن فريق طبي في مستشفى كرم اللوز الوطني بحمص من إجراء عملية جراحية نوعية ومعقدة لمريض في العقد الرابع، راجع قسم الإسعاف بعد تعرضه لرض مباشر على المرفق الأيسر.

كسر متعدد الأجزاء وخلع معقد في المرفق

وذكرت وزارة الصحة، عبر قناتها على التلغرام، أمس الأربعاء، أن الفحص السريري أظهر ألماً شديداً وتورماً وكدمة مع محدودية واضحة في حركات البسط والكب والاستلقاء، فيما بيّنت الصور الشعاعية وجود كسر مركّب متعدد الأجزاء شمل: الرؤيسات، اللقيمة الوحشية، الناتئ الزجي، جسم الكعبرة، والبكرة، ضمن نمط خلع مصحوب بكسر معقّد في مفصل المرفق.



وأوضحت الوزارة أنه بعد استكمال التحضير الطبي وإجراء الاستشارات اللازمة، أُجريت العملية تحت التخدير العام عبر شق خلفي وحشي للمرفق، مع تسليخ طبقي دقيق، وعزل العصب الزندي، وقلب العضلة ثلاثية الرؤوس، ما أتاح رؤية كاملة للبنى المفصلية المتضررة.

تثبيت داخلي متطور

وخلال التدخل الجراحي، جرى ردّ وتثبيت المكونات المفصلية بدقة، حيث ثُبّتت الرؤيسات والبكرة ببرغي رأس مخفي، والبكرة ببرغي مجوف بقطر 3.5 ملم، إضافة إلى ردّ اللقيمة الوحشية وتثبيتها بأسياخ كيرشنر وبرغي نصف ملولب 2.7 ملم، وتثبيت الناتئ الزجي بصفيحة تشريحية متخصصة، ما أسهم في استعادة الثبات المفصلي والمدى الحركي الطبيعي.

وأكدت الوزارة أن العملية تكللت بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بعد تحسن ملحوظ، مع متابعة دورية لضمان استمرار التعافي وإعادة التأهيل.

يُذكر أن مديرية صحة حمص نفذت في آذار الماضي، بالتعاون مع بنك الدم، وعدد من المنظمات الأهلية، حملة تبرع بالدم في مستشفى كرم اللوز الوطني، لتأمين احتياطي كافٍ من الزمر الدموية، وتعزيز ثقافة التبرع كمسؤولية وطنية وأخلاقية.