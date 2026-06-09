البرازيل تعلّق التطعيم ضد حمى الضنك مؤقتاً بعد وفاتين يشتبه صلتهما باللقاح الجديد

ريو دي جانيرو-سانا

أعلنت الحكومة البرازيلية أمس الإثنين، تعليق استخدام أول لقاح في العالم، بجرعة واحدة، ضد حمى الضنك موقتاً، وذلك بعد وقوع حالتَي وفاة مشكوك في صلتهما باللقاح.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الصحة البرازيلية قولها إنه: “منذ مطلع العام الحالي، تلقى أكثر من نصف مليون شخص، ولا سيما من العاملين في القطاع الصحي في البلاد، جرعة من هذا اللقاح الذي طوره معهد بوتانتان الحكومي، ونال تصديق السلطات الصحية في تشرين الثاني الماضي، حيث ظهرت على 3703 أشخاص منهم أعراض مشابهة لأعراض حمى الضنك، في حين سُجلت 42 حالة تعاني آثارا جانبية أكثر شدة”.

وأضافت الوزارة: إنه تم رصد ثلاث حالات خطرة، أدت اثنتان منها إلى وفاة رجل يبلغ من العمر 58 عاماً وامرأة تبلغ 48 عاماً، في حين نُقلت امرأة تبلغ 38 عاماً إلى العناية المركزة، لكنها غادرت المستشفى لاحقاً.

من جهته، علق وزير الصحة ألكسندر باديليا على هذه التقارير قائلاً: “ليس هناك بيانات كافية لإثبات وجود علاقة بين اللقاح وهذه الحالات الثلاث الخطرة، لكن الأمر يمثل إشارة تحذيرية”، مشيراً إلى أن تعليق التلقيح موقتاً ” إجراء احترازي”.

ويمكن لحمى الضنك التي تنتقل إلى البشر عبر بعوضة النمر، أن تسبب حمى شديدة وصداعاً وآلاماً في العضلات وغثياناً، إضافة إلى طفح جلدي، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة في حالات نادرة.

ويساهم اللقاح بجرعة واحدة في تسريع حملات التطعيم الجماعي وتسهيلها.

واللقاح الوحيد الآخر المتاح ضد حمى الضنك على مستوى العالم، هو “تاك-003” الذي يعطى بجرعتين تفصل بينهما ثلاثة أشهر، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وسجلت البرازيل عام 2024، أكثر من 6 آلاف وفاة بسبب حمى الضنك، وهو ما يقرب من نصف الوفيات الإجمالية المسجلة في العالم، غير أن الوضع تحسّن بشكل ملحوظ في العام الماضي.