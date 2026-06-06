مستشفى التل الوطني بريف دمشق ينجح بإجراء أول عملية تثبيت رقبي قذالي معقدة

ريف دمشق-سانا

حقّق الفريق الطبي في مستشفى التل الوطني بريف دمشق إنجازاً نوعياً جديداً، تمثل في إجراء أول عملية تثبيت رقبي قذالي معقدة لمريض تعرّض لحادث سير.



وأوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنه بعد إجراء الفحص السريري والعصبي للمريض، تبيّن أن حالته العصبية سليمة بشكل كامل، مع وجود ألم وإيلام على مستوى الفقرات الرقبية وتقيّد في حركة الرقبة.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج تصوير الطبقي المحوري للعمود الرقبي بينت وجود كسر في القوس الأمامية للفقرة الرقبية الأولى (C1) مترافق مع خلع أمامي للفقرة الرقبية الثانية (C2)، ما استدعى تدخلاً جراحياً إسعافياً دقيقاً.





وبعد دراسة متأنية للحالة، قرر الفريق الجراحي إجراء عملية تثبيت رقبي قذالي شملت تثبيت القذال مع الفقرتين الرقبيتين الثالثة والرابعة (C3-C4)، باستخدام صفيحة قذالية وأربعة براغي من نوع Lateral Mass.





ولفتت الوزارة إلى أن العملية تكللت بالنجاح التام، وتمت متابعة المريض في شعبة الجراحة، قبل تخريجه من المستشفى بعد التأكد من سلامة الفحص العصبي واستقرار حالته الصحية بشكل كامل.





وكان وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ افتتحا في شباط الماضي، عدداً من الأقسام الطبية المستحدثة والمرافق التي أعيد تأهيلها في مشفى التل الوطني، بدعم مجتمعي، ومساهمة بأجهزة طبية من منظمتي “سامز” و”الأمين”، وذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالخدمات الطبية، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.