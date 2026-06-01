‎ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 282 حالة‎

كينشاسا-سانا
ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 282 حالة، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة اليوم الإثنين.
ووفق بيانات وزارة الاتصالات والإعلام التي نقلتها رويترز، توزعت الإصابات على: 264 حالة في إقليم إيتوري، و15 حالة في نورث كيفو، و3 حالات في ساوث كيفو، كما شملت الحالات المؤكدة 42 وفاة.
ويُعد هذا التفشي السابع عشر للفيروس في البلاد، وثالث أكبر تفشٍ منذ اكتشاف إيبولا قبل نحو خمسين عاماً، وسط مؤشرات على أن نطاق الانتشار يتجاوز قدرات الاستجابة الدولية.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الجمعة الماضي، استمرار تفشي سلالة بونديبوجيو، مع تسجيل 906 حالات مشتبه بها، بينها 223 وفاة قيد التحقق.