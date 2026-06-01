‎ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 282 حالة‎

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ‏إلى ‎282 ‎حالة، بعد تسجيل ‎ 19 ‎إصابة ‏جديدة اليوم الإثنين‎.‎

ووفق بيانات وزارة الاتصالات والإعلام التي نقلتها رويترز، توزعت ‏الإصابات على‎:‏ ‎264 ‎حالة في إقليم إيتوري، و‎15 ‎حالة في نورث كيفو، و‎3 ‎حالات في ساوث كيفو، كما شملت الحالات المؤكدة‎ 42 ‎وفاة‎.‎

ويُعد هذا التفشي السابع عشر للفيروس في البلاد، وثالث أكبر تفشٍ منذ ‏اكتشاف إيبولا قبل نحو خمسين عاماً، وسط ‏مؤشرات على أن نطاق الانتشار ‏يتجاوز قدرات الاستجابة الدولية‎.‎

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الجمعة الماضي، استمرار تفشي ‏سلالة بونديبوجيو، مع تسجيل ‎ 906 ‎حالات ‏مشتبه بها، بينها ‎223 ‎وفاة قيد ‏التحقق‎.‎