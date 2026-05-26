الصحة ترفع الجاهزية القصوى وتفعّل 145 نقطة إسعافية خلال عطلة عيد ‏الأضحى

دمشق-سانا‏

رفعت وزارة الصحة مستوى الجاهزية القصوى في جميع المنشآت الصحية ‏والإسعافية بمختلف المحافظات، ضمن خطة طارئة لضمان الاستجابة ‏السريعة خلال عطلة عيد الأضحى، وذلك عبر تفعيل 145 نقطة إسعافية ‏بمختلف المحافظات.‏

وأوضح رئيس دائرة الإسعاف في وزارة الصحة الدكتور أحمد البكور في ‏تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن سيارات الإسعاف ستكون طيلة أيام العطلة ‏منتشرة في مواقع التجمعات وأماكن صلاة العيد، ‏بما يضمن تأمين الخدمات ‏الطبية الفورية وحماية سلامة المواطنين.‏

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين طلب المساعدة عند أي حدث إسعافي عبر ‏الاتصال بالرقم الموحد 110 في جميع المحافظات، مشدداً على ضرورة ‏التقيد بقواعد الأمان والسلامة أثناء قيادة السيارات والدراجات النارية، مشيراً ‏إلى ضرورة إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف.‏

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية السنوية لوزارة الصحة الرامية إلى ‏تعزيز منظومة طب الطوارئ خلال المناسبات العامة، وضمان تقديم ‏الاستجابة الفورية، بما يكفل سلامة المواطنين وتحقيق الأمن الصحي ‏المجتمعي. ‏