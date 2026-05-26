الصحة ترفع الجاهزية القصوى وتفعّل 145 نقطة إسعافية خلال عطلة عيد ‏الأضحى

دمشق-سانا
رفعت وزارة الصحة مستوى الجاهزية القصوى في جميع المنشآت الصحية والإسعافية بمختلف المحافظات، ضمن خطة طارئة لضمان الاستجابة السريعة خلال عطلة عيد الأضحى، وذلك عبر تفعيل 145 نقطة إسعافية بمختلف المحافظات.
وأوضح رئيس دائرة الإسعاف في وزارة الصحة الدكتور أحمد البكور في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن سيارات الإسعاف ستكون طيلة أيام العطلة منتشرة في مواقع التجمعات وأماكن صلاة العيد، بما يضمن تأمين الخدمات الطبية الفورية وحماية سلامة المواطنين.
وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين طلب المساعدة عند أي حدث إسعافي عبر الاتصال بالرقم الموحد 110 في جميع المحافظات، مشدداً على ضرورة التقيد بقواعد الأمان والسلامة أثناء قيادة السيارات والدراجات النارية، مشيراً إلى ضرورة إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية السنوية لوزارة الصحة الرامية إلى تعزيز منظومة طب الطوارئ خلال المناسبات العامة، وضمان تقديم الاستجابة الفورية، بما يكفل سلامة المواطنين وتحقيق الأمن الصحي المجتمعي.