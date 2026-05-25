اختتام عمليات جراحة “الفستولا” في مشفى الهلال الأحمر بدمشق ضمن حملة “شريان حياة”

اختُتمت اليوم الإثنين في مشفى الهلال الأحمر العربي السوري بدمشق عمليات جراحة الناسور الشرياني الوريدي المعروفة بـ”الفستولا”، والتي أطلقتها وزارة الصحة ضمن حملة “شريان حياة”، بدعم من جمعية الهداية الإسلامية – الصندوق الصحي.

وتم خلال اليوم الأخير من الحملة إجراء ثلاث عمليات نوعية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى تسع عمليات، بعد أن أجريت ست عمليات يوم الثلاثاء الماضي، جميعها نتائجها ممتازة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح الاختصاصي في أمراض وجراحة الأوعية الدموية الدكتور عيسى حوراني، أن عملية الفستولا تُعد الإجراء الجراحي الأهم لمرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى غسيل كلوي منتظم، وهي عبارة عن وصلة جراحية بين الشريان والوريد، لتسهيل سحب الدم وإعادته أثناء جلسات الغسيل.

وبيّن حوراني أن الفستولا تُعتبر الخيار الأفضل مقارنة بالقثطرة أو الوصلات الصناعية، لأنها تؤمن تدفقاً دموياً قوياً وثابتاً، وتجعل جلسات الغسيل أكثر كفاءة، وتساعد على تنظيف الدم بشكل أفضل، إضافة إلى أنها تقلل خطر العدوى مقارنة بالقثطرة الوريدية المعرضة للالتهابات الخطيرة وتسمم الدم.

وأشار إلى أن الفستولا تعيش لفترة طويلة قد تمتد لسنوات إذا تمت العناية بها جيداً، وتقلل المضاعفات مثل تجلط الدم وانسداد الأوعية والالتهابات المتكررة، ما يحسن جودة حياة المريض، ويقلل الحاجة لدخول المستشفى.

وأشار حوراني إلى أنه يُفضل إجراء الفستولا قبل بدء جلسات الغسيل الكلوي بعدة أسابيع أو أشهر، لأن الوريد يحتاج وقتاً ليكبر، ويقوى ليصبح صالحاً للاستخدام، لافتاً إلى أن علامة نجاح العملية تتمثل بإحساس المريض باهتزاز خفيف أو صوت بسيط فوق الفستولا يدل على مرور الدم بشكل جيد.

وشدد حوراني على ضرورة العناية بالفستولا عبر عدم قياس الضغط أو سحب الدم من الذراع الخاصة بها، وتجنب حمل الأشياء الثقيلة، والحفاظ على النظافة، وفحص وجود الاهتزاز يومياً.

وكانت وزارة الصحة أطلقت الخميس الماضي، المرحلة الأولى من عمليات جراحة الفستولا (الوصلة الشريانية الوريدية) مجاناً لمرضى غسيل الكلى، في مشفيي الكلية والهلال الأحمر، ضمن حملة شريان الحياة التي تنفذ بدعم من جمعية الهداية الإسلامية ـ الصندوق الصحي، والتي تهدف إلى إجراء عمليات تركيب الفستولا لنحو 30 مريضاً من مختلف الفئات العمرية.