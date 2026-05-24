الأوقاف: 4 عيادات و17 غرفة توعية صحية لخدمة الحجاج السوريين

مكة المكرمة-سانا

أكد رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف السورية الدكتور جميل علي الدبل، زيادة عدد العيادات الطبية المخصصة للحجاج السوريين في الأراضي المقدسة هذا الموسم، لتصبح أربع عيادات مرخصة بدلاً من عيادتين، إضافة إلى افتتاح 17 غرفة للتوعية الصحية موزعة على الأبراج التي يقيم فيها الحجاج السوريون.

خدمات طبية على مدار الساعة

وأوضح الدبل لسانا، اليوم السبت، أن العيادات مجهزة لإجراء الاستقصاءات والاستشارات الطبية، وصرف الأدوية الفموية والوريدية، إضافة إلى إمكانية إقامة الحالات التي تحتاج إلى المراقبة الطبية داخل العيادات، مشيراً إلى أنها تضم غرفاً مخصصة للعزل والنفايات الطبية ومستودعات للأدوية، وتشرف عليها كوادر طبية وإدارية متكاملة.

وبيّن الدبل أن البعثة الطبية تضم 24 طبيباً و21 طبيبة، يعملون ضمن نظام مناوبات على مدار الساعة في الأبراج التي يقيم فيها الحجاج وفق نظامي الورديتين والثلاث ورديات يومياً، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية للحجاج طوال اليوم.

مشروع الأساور الطبية

ولفت الدبل إلى أن البعثة الطبية أطلقت هذا العام مشروع الأساور الطبية الذكية المخصصة للحجاج الذين يعانون أمراضاً مزمنة، مثل السكري والضغط والأمراض القلبية، حيث تتيح مراقبة العلامات الحيوية بشكل لحظي، وإرسال إشعارات فورية عند حدوث أي طارئ صحي، مع إمكانية تحديد موقع الحاج، وتسريع الاستجابة الإسعافية.

وأشار الدبل إلى استمرار برنامج العمليات العينية للحجاج، ولا سيما عمليات الساد “المياه البيضاء”، بعد تطويره وتوسيع نطاقه هذا الموسم، مبيناً أنه تم إجراء الفحوص الطبية للحجاج قبل بدء المناسك، ووضع جداول بأسماء المستفيدين من العمليات بعد انتهاء الحج.

وأضاف الدبل: إن المكتب الصحي للحج السوري زود الحجاج هذا الموسم بنحو 400 سوار طبي، و200 جهاز لقياس سكر الدم، بالتعاون مع شركة “زمزم”، مؤكداً جاهزية الفرق الطبية والإسعافية للتعامل مع مختلف الحالات الصحية خلال موسم الحج.

استقبال 150 استشارة طبية يومياً

بدوره، أكد عضو اللجنة الطبية في إدارة الحج والعمرة السورية الدكتور قاسم بلوط أن العيادات الطبية تعمل على مدار الساعة بنظام مناوبات، موضحاً أنها تقدم خدمات التوعية والإرشاد الصحي، إضافة إلى التشخيص والعلاج، وتحويل الحالات الإسعافية والتخصصية إلى المشافي السعودية المختصة.

وأشار بلوط إلى أن العيادات تستقبل يومياً نحو 150 استشارة طبية، لافتاً إلى أن أبرز الحالات المسجلة بين الحجاج تتعلق بالإجهاد العضلي والآلام المفصلية، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، نتيجة الجهد البدني والازدحام خلال أداء المناسك، مؤكداً أن جميع الخدمات الطبية تقدم مجاناً للحجاج السوريين.

حجاج: خدمات طبية ممتازة ومعاملة حسنة

وأعرب عدد من الحجاج السوريين عن ارتياحهم للخدمات الصحية المقدمة، حيث أكد الحاج علاء الرحمون أن العيادات تعمل بشكل ممتاز، وتؤمن معظم الاحتياجات الإسعافية والطبية، مشيداً بالتزام الكوادر الطبية بمواعيد الدوام، وحسن التعامل مع الحجاج.

كما أوضحت الحاجة فاطمة المرعي، التي تعاني أمراضاً مزمنة بينها السكري والضغط ومشكلات قلبية، أن الأساور الطبية الذكية تمنح الحجاج شعوراً بالأمان، وسرعة الاستجابة في الحالات الطارئة، مؤكدةً رضاها عن مستوى الخدمات الصحية والتنظيمية المقدمة للحجاج السوريين.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري أعلنت في وقت سابق اليوم، عن توديع آخر رحلة لحجاج بيت الله الحرام التي بدأت منذ التاسع من شهر أيار الجاري عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين إلى الأراضي المقدسة.