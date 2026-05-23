تفشي الحصبة في بنغلاديش يودي بحياة أكثر من 500 طفل

دكا-سانا

أعلنت السلطات الصحية في بنغلاديش وفاة أكثر من 500 طفل بمرض الحصبة منذ منتصف آذار الماضي، في أعلى حصيلة وفيات تشهدها البلاد منذ عقود، جراء مرض يمكن الوقاية منه عبر التطعيم.

وبحسب بيانات رسمية صادرة وفق ما ذكرت فرانس برس، اليوم السبت، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 512 حالة بعد تسجيل وفاة 13 طفلاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت السلطات الصحية بأن عدداً من المستشفيات أنشأ أجنحة مخصصة لاستقبال مرضى الحصبة، إلا أنها لا تزال تعاني نقصاً في أسرّة العناية المركزة والمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أطلقت الحكومة حملة تطعيم واسعة النطاق، فيما أكدت مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في بنغلاديش رانا فلاورز، أن الحملة شملت حتى الآن نحو 18 مليون طفل.

وأشارت اليونيسف إلى أن فجوات التحصين تفاقمت خلال وبعد الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2024، والتي أدت إلى تعطل برامج التطعيم الروتينية، وحرمان أعداد كبيرة من الأطفال من اللقاحات الأساسية.

وشددت المنظمة على أهمية تعزيز برامج التطعيم، وزيادة التمويل المخصص للمرافق الصحية وأنظمة الرصد والمتابعة، للحد من انتشار المرض، ومنع تفاقم الأزمة الصحية في البلاد.

ويعد مرض الحصبة من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى، وينتقل عبر السعال والعطس، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل التهاب الدماغ وصعوبات حادة في التنفس، وخصوصاً لدى الأطفال الذين يعانون سوء التغذية أو ضعف المناعة.