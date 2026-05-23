تفشي الحصبة في بنغلاديش يودي بحياة أكثر من 500 طفل

measlesfile OP 2 7nzwda4xzd19rcsrc4z5k7onqlyuh7j4d6djp7inzuo تفشي الحصبة في بنغلاديش يودي بحياة أكثر من 500 طفل

دكا-سانا

أعلنت السلطات الصحية في بنغلاديش وفاة أكثر من 500 طفل بمرض الحصبة منذ منتصف آذار الماضي، في أعلى حصيلة وفيات تشهدها البلاد منذ عقود، جراء مرض يمكن الوقاية منه عبر التطعيم.

وبحسب بيانات رسمية صادرة وفق ما ذكرت فرانس برس، اليوم السبت، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 512 حالة بعد تسجيل وفاة 13 طفلاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت السلطات الصحية بأن عدداً من المستشفيات أنشأ أجنحة مخصصة لاستقبال مرضى الحصبة، إلا أنها لا تزال تعاني نقصاً في أسرّة العناية المركزة والمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أطلقت الحكومة حملة تطعيم واسعة النطاق، فيما أكدت مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في بنغلاديش رانا فلاورز، أن الحملة شملت حتى الآن نحو 18 مليون طفل.

وأشارت اليونيسف إلى أن فجوات التحصين تفاقمت خلال وبعد الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2024، والتي أدت إلى تعطل برامج التطعيم الروتينية، وحرمان أعداد كبيرة من الأطفال من اللقاحات الأساسية.

وشددت المنظمة على أهمية تعزيز برامج التطعيم، وزيادة التمويل المخصص للمرافق الصحية وأنظمة الرصد والمتابعة، للحد من انتشار المرض، ومنع تفاقم الأزمة الصحية في البلاد.

ويعد مرض الحصبة من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى، وينتقل عبر السعال والعطس، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل التهاب الدماغ وصعوبات حادة في التنفس، وخصوصاً لدى الأطفال الذين يعانون سوء التغذية أو ضعف المناعة.

وضع ثلاثة أجهزة طبية بالخدمة في مشفى سلمية الوطني
منظمة ميدغلوبال تركّب 12 جهاز غسيل كلية في مشفى ابن رشد
القائم بأعمال وزارة الصحة يناقش عمل المديريات المركزية خلال الربع الأول من العام الجاري ‏
الصحة العالمية: مرض السل تسبب بوفاة 1.23 مليون شخص العام الماضي
المشفى الجامعي بدمشق يعالج أول حالة عالمية لترافق أم دم تحت الترقوة مع لا ارتخائية مريء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك