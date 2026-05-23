“المركز الإفريقي” يحذر من خطر تفشي فيروس إيبولا في 10 دول

أديس أبابا-سانا

حذّر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها من خطر اتساع نطاق تفشي فيروس إيبولا ليشمل عشر دول في القارة، إلى جانب كونغو الديمقراطية التي تُعد مركز الوباء الحالي، وأوغندا المجاورة لها.

ونقلت فرانس برس عن رئيس المركز جان كاسيا، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت قوله: “إن هناك عشر دول مهددة” بانتشار الفيروس.

وأوضح أن الدول المعرضة للخطر تشمل جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا.

وكانت السلطات الصحية في أوغندا أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس إيبولا، في ظل تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية رفعت، أمس الجمعة، مستوى خطر تفشي سلالة “بونديبوجيو” النادرة من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى “مرتفع جداً”، مؤكدة أن انتشار المرض في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ تثير قلقاً دولياً.