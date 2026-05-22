وزير الصحة يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون الصحي

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس سبل تعزيز التعاون الصحي بين الجانبين.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن العلي أكد خلال اللقاء الذي جرى في جنيف أهمية تعميق الشراكة الصحية مع المنظمة ودعم البرامج الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة خدماتها الصحية مع المعايير الدولية، بما يعزّز كفاءة القطاع الصحي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

وأشار العلي إلى أن التعاون مع المنظمة يسهم في تبادل الخبرات ودعم خطط التطوير الصحي وفق أفضل الممارسات الدولية.

وكان وفد سوريا برئاسة وزير الصحة شارك في أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في مبنى الأمم المتحدة بجنيف.