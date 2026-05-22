وزير الصحة يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون الصحي

photo 2026 05 22 19 55 24 وزير الصحة يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون الصحي

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس سبل تعزيز التعاون الصحي بين الجانبين.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن العلي أكد خلال اللقاء الذي جرى في جنيف أهمية تعميق الشراكة الصحية مع المنظمة ودعم البرامج الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة خدماتها الصحية مع المعايير الدولية، بما يعزّز كفاءة القطاع الصحي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

وأشار العلي إلى أن التعاون مع المنظمة يسهم في تبادل الخبرات ودعم خطط التطوير الصحي وفق أفضل الممارسات الدولية.

وكان وفد سوريا برئاسة وزير الصحة شارك في أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في مبنى الأمم المتحدة بجنيف.

نقابة الصيادلة تنفي صحة نشرة أسعار الأدوية المتداولة وتحذّر من اعتمادها
الصحة العالمية: قلق عالمي من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا
الصحة تطلق مشروع إجراء ألف عملية مجانية لإزالة “الساد”
إعادة افتتاح المركز الصحي الثاني في داعل بريف درعا بعد خروجه عن الخدمة لفترة وجيزة
الصحة السورية تحدد مواعيد مقابلات الدفعتين الثالثة والرابعة من المفصولين لمشاركتهم الثورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك