نجاح عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل رضيع في مشفى الهلال الأحمر

دمشق-سانا

تمكن الفريق الطبي في قسم جراحة الأطفال بمشفى الهلال الأحمر، بإشراف الدكتور محمد قنبر اختصاصي جراحة الأطفال، من إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لإنقاذ طفل يبلغ من العمر سبعة أشهر ووزنه 10 كيلوغرامات.

وأوضح الدكتور قنبر أن الطفل (س.خ) كان يعاني من داء هيرشبرنغ (غياب خلقي للخلايا العصبية في نهاية الأمعاء الغليظة)، وهو ما يسبب انسداداً مزمناً وصعوبة شديدة في الإخراج، وقد تم تشخيص الحالة سريرياً ونسيجياً عبر خزعة من القولونات.

وبيّن أنه تم اتخاذ القرار الجراحي وفق تقنية “سوينسون” التي تعدّ من أدق التقنيات الجراحية، وتتطلب مهارة عالية وخبرة فائقة لاستئصال الجزء المصاب وإعادة مفاغرة الأمعاء السليمة بدقة، مع تسليخ دقيق لأنسجة الحوض دون أذية أي مجاورات أثناء إنزال الكولون الطبيعي، وقد تكللت العملية بالنجاح التام دون مضاعفات أو اختلاطات.

ولفت الدكتور قنبر إلى أنه بفضل العناية والمتابعة الحثيثة، تم تخريج الطفل من المشفى في اليوم الثالث بعد العمل الجراحي وهو بحالة مستقرة، حيث تقبّل الطفل التغذية الفموية، وعادت حركة الأمعاء إلى طبيعتها مع خروج إيجابي.

ويعد داء هيرشبرنغ (Hirschsprung’s Disease) أحد الأمراض الخلقية النادرة التي تصيب الجهاز الهضمي لدى حديثي الولادة والرضع، حيث يولد الطفل دون خلايا عصبية في نهاية الأمعاء الغليظة، ما يؤدي إلى انسداد معوي مزمن وصعوبة بالغة في الإخراج، ويشكل هذا الداء تحدياً طبياً حقيقياً يتطلب تدخلاً جراحياً دقيقاً ومعقداً في مراحل عمرية مبكرة جداً.