في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم… تأكيد على أهمية الكشف المبكر والوقاية

دمشق- سانا

يُعدّ ارتفاع ضغط الدم واحداً من أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً عالمياً، ولا سيما في ظل أنماط الحياة الحديثة وما تفرضه من ضغوط متزايدة وعادات غذائية غير صحية، إذ يتطور غالباً بصمت من دون أعراض واضحة.



وبالتزامن مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم الذي يصادف في السابع عشر من أيار، ينبغي التأكيد على أهمية رفع مستوى الوعي وتعزيز إجراءات الوقاية والكشف المبكر للحد من آثاره ومضاعفاته.

القاتل الصامت

وأكد مدير الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة الدكتور ياسر فروح في تصريح لـ سانا، أن ارتفاع ضغط الدم يُعد من أبرز الأمراض المزمنة انتشاراً في العصر الحديث، مشيراً إلى أنه لا يزال يُصنّف كـ”القاتل الصامت”، نظراً لغياب الأعراض الواضحة في مراحله الأولى، وما يسببه من مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة في حال الإهمال.



وأوضح فروح أن التوعية الصحية تمثل حجر الأساس في مواجهة هذا المرض، لافتاً إلى أن أهميتها تكمن في الكشف المبكر قبل حدوث الأذية في الأعضاء الحيوية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة، ومنها اعتقاد البعض أن المرض يقتصر على كبار السن أو أنه يُشفى بشكل نهائي بعد فترة قصيرة من العلاج، بينما هو مرض مزمن يحتاج إلى متابعة مستمرة والتزام طويل الأمد.

أنماط الحياة غير الصحية

وبيّن أن هناك ازدياد عالمياً في معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم خلال السنوات الأخيرة، مرجحاً ذلك إلى أنماط الحياة غير الصحية، وعلى رأسها قلة النشاط البدني، والجلوس لفترات طويلة، وارتفاع معدلات السمنة، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على الأغذية المصنعة الغنية بالملح والدهون غير الصحية، فضلاً عن الضغوط النفسية والتوتر المزمن، والتغيرات المرتبطة بزيادة متوسط الأعمار.



أما عن ارتفاع ضغط الدم لدى فئات شابة بشكل ملحوظ، أوضح فروح أن ذلك يرتبط بعدة عوامل، منها التوتر النفسي المزمن الذي يؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات التوتر وتضيق الأوعية الدموية، إلى جانب التدخين الذي يسرّع تصلب الشرايين، فضلاً عن العادات الغذائية غير السليمة، إضافة إلى استهلاك مشروبات الطاقة أو الكافيين بكميات كبيرة.



أهمية الكشف المبكر

تكمن أهمية الكشف المبكر بحسب الدكتور فروح، في بدء العلاج عند مراحل لا تزال فيها الأعضاء سليمة، وغالباً ما يكون تعديل نمط الحياة كافياً لتجنب الأدوية، حيث يمكن السيطرة عليه بشكل فعّال عند التشخيص المبكر والالتزام بنمط حياة صحي وعلاج منتظم.



وبيّن أن الفئات الأكثر حاجة للمتابعة الطبية تشمل الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض، ومرضى السكري والسمنة، والمدخنين، والحوامل، إضافة إلى من تجاوزوا سن الأربعين ومرضى الكلى المزمنة.



ولفت إلى أن الإجراءات الوقائية تتمثل في تقليل استهلاك الملح إلى أقل من 5 غرامات يومياً، وممارسة النشاط البدني المنتظم كالمشي السريع لمدة 30 دقيقة يومياً، والحفاظ على وزن صحي، والإقلاع عن التدخين، والحد من الكافيين والكحول، وضبط مستويات التوتر عبر تقنيات الاسترخاء، وتناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم، مع ضرورة إجراء الفحوص الدورية والالتزام بالعلاج الموصوف من الطبيب دون انقطاع.

كما حذّر فروح من أن عدم الالتزام بعلاج ارتفاع ضغط الدم قد يفضي إلى عواقب صحية خطيرة، من بينها السكتات الدماغية، والنوبات القلبية، وفشل القلب، والفشل الكلوي المزمن الذي قد يتطلب جلسات غسيل الكلى، إضافة إلى إصابة شبكية العين، بما قد يؤدي إلى فقدان البصر، فضلاً عن تمدد الشريان الأبهر وما قد ينجم عنه من نزيف مهدد للحياة في بعض الحالات.



وتشير أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 1.4 مليار شخص بالغ حول العالم، ضمن الفئة العمرية من 30 إلى 79 عاماً، يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويُصيب نحو 33% من البالغين حول العالم، في ظل نقص حاد في الوعي الصحي، إذ يُقدر أن حوالي 600 مليون شخص مصاب لا يدركون إصابتهم مطلقاً، ولا يتم تشخيصهم.



