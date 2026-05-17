مركز”سامز”للتلاسيميا بإدلب يقدم خدمات مجانية لآلاف المرضى رغم التحديات‎ ‎إدلب /17/5/2026/ سا

يقدم مركز “سامز” التخصصي لمرضى التلاسيميا بمحافظة إدلب، خدمات نقل الدم والرعاية الدورية لآلاف المرضى من المحافظة والمناطق المجاورة، في ظل صعوبات اقتصادية وصحية تزيد من حاجة العائلات إلى الدعم المستمر.
ويجري المركز مجاناً جلسات نقل الدم الدورية والمتابعة الطبية، والفحوصات المخبرية، ما يخفف عن آلاف العائلات عبء التنقل خارج المحافظة، وتكاليف العلاج في المشافي الخاصة.
وفي تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أوضح الدكتور حسن قدور، مدير المركز، أنه الوحيد الذي يقدم الخدمات لمرضى التلاسيميا في المحافظة، ويعمل بطاقته القصوى لتأمين استمرارية الخدمة، حيث يراجع المركز يومياً نحو 40 إلى 50 مريضاً، تُقدم لهم الخدمة الطبية إلى جانب عملية نقل الدم، لافتاً إلى أن المريض بحاجة إلى عملية النقل هذه طيلة حياته، فضلاً عن حاجته إلى أدوية نوعية طارحة للحديد وغير متوفرة باستمرار.
وأشار إلى أن مرض التلاسيميا تنجم عنه اختلاطات قد تسبب مضاعفات وحالات صعبة يعاني منها المريض، وربما تؤدي إلى الوفاة، مبيناً أن الوقاية منه تكون عن طريق إجراء فحوصات ما قبل الزواج، لمنع حاملي المرض من الزواج فيما بينهم، وبالتالي يمكن التخلص منه نهائياً على المدى البعيد.
وأضاف قدور: إن الكادر الطبي والإداري يعمل على تقليل فترات الانتظار، وتنظيم مواعيد المرضى لضمان وصول الخدمة إلى الجميع، مؤكداً أن استمرار دعم المنظمات والجهات المانحة هو الضامن لبقاء المركز مفتوحاً أمام المستفيدين.
وأشار الفني المخبري في المركز عبد الله جرود، في تصريح مماثل، إلى جملة تحديات واجهت عمل المركز بعد التحرير خاصةً، تتمثل في قلة كميات وحدات الدم المفترض تأمينها يومياً، إضافةً إلى نسبة عدد المرضى التي تضاعفت خلال فترة قصيرة، والتي تستوجب زيادة عدد الكادر المؤهل، ووجود احتياطي كافٍ من التحاليل اليومية المعتادة بشكل أكثر.
من جانبه، أوضح حكمات حسن سليمان أحد مرضى التلاسيميا من قرية تل حديا بريف حلب الجنوبي، أنه يقطع مع أولاده الثلاثة المصابين مسافة طويلة على دراجته النارية للوصول إلى المركز من أجل تلقي العلاج، في حال عدم توفر سيارة، وهذا ما يضاعف معاناته والتكاليف المادية.
ولفت سليمان إلى جملة صعوبات يعانيها مع أولاده المرضى، تتمثل في عدم توفر دواء طارح للحديد، وعدم تغطيته حاجة المرضى في حال توفره، وعدم تناسب عدد الأسرة مع أعداد المرضى والمراجعين، إضافة إلى صعوبة حجز الدور ضمن مجموعة المركز.
يُذكر أن “سامز” جمعية طبية إنسانية غير ربحية تعمل على تقديم الرعاية الصحية والتعليم الطبي في سوريا، تأسست عام 1998 على يد أطباء سوريين أمريكيين ملتزمين بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمحتاجين.