مركز”سامز”للتلاسيميا بإدلب يقدم خدمات مجانية لآلاف المرضى رغم التحديات‎ ‎إدلب /17/5/2026/ سا

يقدم مركز “سامز” التخصصي لمرضى التلاسيميا بمحافظة إدلب، خدمات نقل الدم والرعاية الدورية لآلاف المرضى من ‏المحافظة والمناطق المجاورة، في ظل صعوبات اقتصادية وصحية تزيد من حاجة العائلات إلى الدعم المستمر‎.‎

ويجري المركز مجاناً جلسات نقل الدم الدورية والمتابعة الطبية، والفحوصات المخبرية، ما يخفف عن آلاف العائلات عبء ‏التنقل خارج المحافظة، وتكاليف العلاج في المشافي الخاصة‎.‎

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، ‏أوضح الدكتور حسن قدور، مدير المركز،‏ أنه الوحيد الذي يقدم الخدمات لمرضى ‏التلاسيميا في المحافظة، ويعمل بطاقته القصوى لتأمين استمرارية الخدمة، حيث يراجع المركز يومياً نحو 40 إلى 50 ‏مريضاً، تُقدم لهم الخدمة الطبية إلى جانب عملية نقل الدم، لافتاً إلى أن المريض بحاجة إلى عملية النقل هذه طيلة حياته، ‏فضلاً عن حاجته إلى أدوية نوعية طارحة للحديد وغير متوفرة باستمرار‎.‎

وأشار إلى أن مرض التلاسيميا تنجم عنه اختلاطات قد تسبب مضاعفات وحالات صعبة يعاني منها المريض، وربما تؤدي ‏إلى الوفاة، مبيناً أن الوقاية منه تكون عن طريق إجراء فحوصات ما قبل الزواج، لمنع حاملي المرض من الزواج فيما بينهم، ‏وبالتالي يمكن التخلص منه نهائياً على المدى البعيد‎.‎

وأضاف قدور: إن الكادر الطبي والإداري يعمل على تقليل فترات الانتظار، وتنظيم مواعيد المرضى لضمان وصول الخدمة ‏إلى الجميع، مؤكداً أن استمرار دعم المنظمات والجهات المانحة هو الضامن لبقاء المركز مفتوحاً أمام المستفيدين‎.‎

وأشار الفني المخبري في المركز عبد الله جرود، في تصريح مماثل، إلى جملة تحديات واجهت عمل المركز بعد التحرير ‏خاصةً، تتمثل في قلة كميات وحدات الدم المفترض تأمينها يومياً، إضافةً إلى نسبة عدد المرضى التي تضاعفت خلال فترة ‏قصيرة، والتي تستوجب زيادة عدد الكادر المؤهل، ووجود احتياطي كافٍ من التحاليل اليومية المعتادة بشكل أكثر‎.‎

من جانبه، أوضح حكمات حسن سليمان أحد مرضى التلاسيميا من قرية تل حديا بريف حلب الجنوبي، أنه يقطع مع أولاده ‏الثلاثة المصابين مسافة طويلة على دراجته النارية للوصول إلى المركز من أجل تلقي العلاج، في حال عدم توفر سيارة، ‏وهذا ما يضاعف معاناته والتكاليف المادية.

ولفت سليمان إلى جملة صعوبات يعانيها مع أولاده المرضى، تتمثل في عدم توفر دواء طارح للحديد، وعدم تغطيته حاجة ‏المرضى في حال توفره، وعدم تناسب عدد الأسرة مع أعداد المرضى والمراجعين، إضافة إلى صعوبة حجز الدور ضمن ‏مجموعة المركز.

يُذكر أن “سامز” جمعية طبية إنسانية غير ربحية تعمل على تقديم الرعاية الصحية والتعليم الطبي في سوريا، تأسست عام ‌‏1998 على يد أطباء سوريين أمريكيين ملتزمين بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمحتاجين.