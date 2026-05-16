الكونغو الديمقراطية: سلالة إيبولا المتفشية شديدة الفتك ولا لقاح لاحتوائها

كينشاسا-سانا

حذّر وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية سامويل روجيه كامبا، من خطورة سلالة فيروس إيبولا المتفشية في البلاد، مؤكداً أنها تتمتع بمعدل فتك مرتفع جداً، في ظل غياب لقاح أو علاج محدد لاحتوائها.

ونقلت فرانس برس عن كامبا قوله، في مؤتمر صحفي: إن “سلالة بونديبوغيو لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج نوعي”، مشيراً إلى أن معدل الوفيات الناجم عنها قد يصل إلى 50 بالمئة.

وأوضح الوزير أن السلطات الصحية تواصل جهودها لمراقبة انتشار الفيروس، وتعزيز إجراءات الاستجابة الصحية، في وقت تثير فيه السلالة الجديدة مخاوف متزايدة بسبب سرعتها وخطورتها.

وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشيات متكررة لفيروس إيبولا، الذي يعد من أخطر الأمراض الفيروسية، حيث ينتقل عبر ملامسة سوائل الجسم المصابة، ويسبب أعراضاً حادة قد تؤدي إلى الوفاة.