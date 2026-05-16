وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي يضعان آليات لتعزيز استجابة ‏صحية مستدامة في سوريا

دمشق-سانا
أكد مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة السورية زهير القراط، أن الاجتماع الفني الذي عقد مع وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي منذ يومين في دمشق، ناقش آليات تفعيل التكامل الصحي وتعزيز التدخلات الحالية والمخطط لها لدعم القطاع الطبي، ومواءمة العمل الإنساني والتنموي مع الرؤية الاستراتيجية الصحية لسوريا.
وكان الاجتماع عقد بمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للحماية المدنية وعمليات المساعدة الإنسانية ( DG ECHO )، والمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج(DG MENA).
وأوضح القراط في تصريح لمراسلة سانا، اليوم السبت، أن الاجتماع تناول رؤية الوزارة الاستراتيجية في الربط بين العمل الإنساني والتنموي، عبر مواءمة خطة الاستجابة الإنسانية مع الخطط الوطنية والاتفاق الصحي، والتركيز على أولويات تعافي المنظومة الصحية، وردم الفجوات التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المانحة.
وأكد القراط أن الحكومة تتجه نحو التعافي المبكر والتنمية، مع التركيز على الرؤية الوطنية “سوريا بلا مخيمات” رغم استمرار الحاجة لبعض المساعدات الإنسانية والاستجابة للطوارئ.
ولفت القراط إلى اطلاع الوزارة على آليات عمل الجانب الأوروبي، ووضع توصيات لتوجيه العمل بما يضمن استجابة صحية شاملة ومستدامة، ويتوافق مع خطتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وكانت وزارة الصحة السورية أجرت في شهر شباط الماضي مباحثات مع وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي، برئاسة فرانشيسكو كاليبريكو، لتعزيز التعاون المشترك، ومناقشة خطط الاتحاد لافتتاح مكتب له في دمشق، في إطار تعزيز حضوره، وتوسيع نطاق عمله داخل سوريا، وتنظيم زيارات ميدانية لتقييم القطاع الصحي ودعمه، ووضع خطط عمل متكاملة تلبي الاحتياجات القائمة.