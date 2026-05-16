وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي يضعان آليات لتعزيز استجابة ‏صحية مستدامة في سوريا

دمشق-سانا‏

أكد مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة السورية زهير ‏القراط، أن الاجتماع الفني الذي عقد مع وفد من بعثة الاتحاد ‌‏الأوروبي منذ يومين في دمشق، ناقش آليات تفعيل التكامل ‏الصحي وتعزيز التدخلات الحالية والمخطط لها لدعم القطاع ‌‏الطبي، ومواءمة العمل الإنساني والتنموي مع الرؤية ‏الاستراتيجية الصحية لسوريا‎.‎

وكان الاجتماع عقد بمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للمفوضية ‏الأوروبية للحماية المدنية وعمليات المساعدة الإنسانية‎ ( DG ‌‎ECHO )‎، والمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ‏والخليج‎(DG MENA).‎

وأوضح القراط في تصريح لمراسلة سانا، اليوم السبت، أن ‏الاجتماع تناول رؤية الوزارة الاستراتيجية في الربط بين العمل ‌‏الإنساني والتنموي، عبر مواءمة خطة الاستجابة الإنسانية مع ‏الخطط الوطنية والاتفاق الصحي، والتركيز على أولويات ‏تعافي ‏المنظومة الصحية، وردم الفجوات التشغيلية بالتنسيق ‏مع الجهات المانحة‎.‎

وأكد القراط أن الحكومة تتجه نحو التعافي المبكر والتنمية، مع ‏التركيز على الرؤية الوطنية “سوريا بلا مخيمات” رغم ‌‏استمرار الحاجة لبعض المساعدات الإنسانية والاستجابة ‏للطوارئ‎.‎

ولفت القراط إلى اطلاع الوزارة على آليات عمل الجانب ‏الأوروبي، ووضع توصيات لتوجيه العمل بما يضمن استجابة ‌‏صحية شاملة ومستدامة، ويتوافق مع خطتها الاستراتيجية ‏للمرحلة المقبلة‎.‎

وكانت وزارة الصحة السورية أجرت في شهر شباط الماضي ‏مباحثات مع وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي، برئاسة ‏فرانشيسكو ‏كاليبريكو، لتعزيز التعاون المشترك، ومناقشة خطط الاتحاد ‏لافتتاح مكتب له في دمشق، في إطار تعزيز ‏حضوره، وتوسيع ‏نطاق عمله داخل سوريا، وتنظيم زيارات ميدانية لتقييم القطاع ‏الصحي ودعمه، ووضع خطط عمل ‏متكاملة تلبي الاحتياجات ‏القائمة‎.‎