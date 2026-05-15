وصول ستة ركاب من سفينة موبوءة بفيروس هانتا إلى أستراليا

بيرث-سانا

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية اليوم الجمعة وصول ستة ركاب كانوا على متن السفينة السياحية “إم في هونديوس”، التي شهدت انتشاراً لفيروس هانتا، إلى قاعدة عسكرية جوية في غرب البلاد، حيث خضعوا لإجراءات حجر صحي لمدة ثلاثة أسابيع.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر قوله: إن نتائج فحوصات الركاب الستة، وهم أربعة أستراليين وبريطاني مقيم في أستراليا ونيوزيلندي، جاءت سلبية قبل مغادرتهم السفينة، على أن يخضعوا لفحوص إضافية فور وصولهم.

وأضاف الوزير: إنه سيتم نقل الركاب إلى منشأة عزل مخصصة في ضواحي مدينة بيرث، حيث سيبقون تحت المراقبة الصحية لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، مع تطبيق إجراءات عزل وصفها بأنها “من الأكثر صرامة في العالم”.

وأشار إلى أن الإرشادات الصحية الدولية، الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومنظمة الصحة العالمية، توصي بفترة متابعة قد تصل إلى 42 يوماً للمخالطين ذوي الخطورة المرتفعة، نظراً لفترة الحضانة الطويلة للفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الخميس أن سلالة الفيروس التي اكتشفت في الحالات الثماني المؤكدة المرتبطة بتفشي هانتا على متن السفينة السياحية “إم في هونديوس” هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر.