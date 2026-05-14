حملة أكاديمية متخصصة في جراحة القرنية يومي 20 و21 أيار ‏الجاري بمشفى المواساة الجامعي

‏‌‏دمشق-سانا

‏تنطلق يومي الأربعاء والخميس 20 و21 أيار القادم، في مشفى ‏المواساة الجامعي، حملة طبية أكاديمية متخصصة في جراحة ‏القرنية، برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، ‏وذلك ضمن برنامج “شراكات المشافي”.‏

‏وأوضحت وزارة التعليم العالي عبر قناتها على تلغرام اليوم ‏الخميس، أن الحملة التي تنظمها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي‎ ‌‎(GIZ) ‎بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لطب العيون وبدعم من ‏وزارة التنمية الألمانية ‎ (BMZ)، تتضمن محاضرات علمية متقدمة ‏يقدمها نخبة من الأساتذة والخبراء، إضافة إلى عرض حي لعمليات ‏جراحة القرنية‎.‎

‏وتهدف هذه الحملة الطبية إلى تعزيز المهارات الجراحية ورفع ‏مستوى التدريب الأكاديمي والعملي وفق أحدث التقنيات ‏والمستجدات العالمية‎.‎

وتجري الحملة بمبادرة وإشراف الدكتور أنس أكرم عنربي، ‏استشاري الجراحة الدكتوراه وجراحة القرنية من بريطانيا، علماً أن ‏التسجيل يتم حصراً عبر القنوات الرسمية التابعة لوزارة الصحة‎.‎

‏يذكر أن وزارة الصحة السورية، بالتعاون مع الجمعية العربية ‏الأوروبية لطب العيون ‎ (AEOS)‎، أطلقت في الخامس والعشرين من ‏آذار الماضي حملة طبية، تهدف إلى علاج حالات ارتفاع ضغط ‏العين المتقدمة غير المسيطر عليها بالأدوية، ومعالجة حالات العمى ‏الناتجة عن المياه البيضاء (الساد) في مراحلها المتقدمة‎.‎

‏والوكالة الألمانية للتعاون الدولي‎ “GIZ” ‎هي مؤسسة حكومية ‏ألمانية تعمل في مجال التنمية الدولية منذ أكثر من خمسين عاماً، ‏وتنفذ برامج تنموية في أكثر من 120 دولة، من بينها سوريا‎.‎

بينما تأسست الجمعية العربية الأوروبية لطب العيون‎ (AEOS) ‎عام ‌‏2024، ومقرها الرئيسي في مدينة إيسن بألمانيا، وتجمع نخبة من ‏الخبراء والباحثين والممارسين، وتكرس جهودها للنهوض بمجال ‏طب العيون عبر تبادل الخبرات بين المتخصصين من الدول ‏العربية والأوروبية، وتسعى إلى تحسين رعاية البصر ودعم ‏البحوث الرائدة، والارتقاء بمستوى التعليم الطبي والممارسة ‏السريرية‎.‎

أما ‏الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ‎ ‌‎”BMZ”‎، فقد تأسست عام 1961، وهي الجهة المسؤولة عن رسم ‏سياسات التنمية الألمانية عالمياً، ومقرها بون وبرلين، وتعمل على ‏الحد من الفقر، وحماية البيئة، وتعزيز السلام والديمقراطية عبر ‏شراكات دولية مستدامة‎.‎