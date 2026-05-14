حملة أكاديمية متخصصة في جراحة القرنية يومي 20 و21 أيار ‏الجاري بمشفى المواساة الجامعي

دمشق-سانا
تنطلق يومي الأربعاء والخميس 20 و21 أيار القادم، في مشفى المواساة الجامعي، حملة طبية أكاديمية متخصصة في جراحة القرنية، برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، وذلك ضمن برنامج “شراكات المشافي”.
وأوضحت وزارة التعليم العالي عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الحملة التي تنظمها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لطب العيون وبدعم من وزارة التنمية الألمانية (BMZ)، تتضمن محاضرات علمية متقدمة يقدمها نخبة من الأساتذة والخبراء، إضافة إلى عرض حي لعمليات جراحة القرنية.
وتهدف هذه الحملة الطبية إلى تعزيز المهارات الجراحية ورفع مستوى التدريب الأكاديمي والعملي وفق أحدث التقنيات والمستجدات العالمية.
وتجري الحملة بمبادرة وإشراف الدكتور أنس أكرم عنربي، استشاري الجراحة الدكتوراه وجراحة القرنية من بريطانيا، علماً أن التسجيل يتم حصراً عبر القنوات الرسمية التابعة لوزارة الصحة.
يذكر أن وزارة الصحة السورية، بالتعاون مع الجمعية العربية الأوروبية لطب العيون (AEOS)، أطلقت في الخامس والعشرين من آذار الماضي حملة طبية، تهدف إلى علاج حالات ارتفاع ضغط العين المتقدمة غير المسيطر عليها بالأدوية، ومعالجة حالات العمى الناتجة عن المياه البيضاء (الساد) في مراحلها المتقدمة.
والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” هي مؤسسة حكومية ألمانية تعمل في مجال التنمية الدولية منذ أكثر من خمسين عاماً، وتنفذ برامج تنموية في أكثر من 120 دولة، من بينها سوريا.
بينما تأسست الجمعية العربية الأوروبية لطب العيون (AEOS) عام 2024، ومقرها الرئيسي في مدينة إيسن بألمانيا، وتجمع نخبة من الخبراء والباحثين والممارسين، وتكرس جهودها للنهوض بمجال طب العيون عبر تبادل الخبرات بين المتخصصين من الدول العربية والأوروبية، وتسعى إلى تحسين رعاية البصر ودعم البحوث الرائدة، والارتقاء بمستوى التعليم الطبي والممارسة السريرية.
أما الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ”BMZ”، فقد تأسست عام 1961، وهي الجهة المسؤولة عن رسم سياسات التنمية الألمانية عالمياً، ومقرها بون وبرلين، وتعمل على الحد من الفقر، وحماية البيئة، وتعزيز السلام والديمقراطية عبر شراكات دولية مستدامة.