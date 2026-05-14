الاتحاد الأوروبي يعزز آلية تبادل المعلومات بين دوله لمواجهة فيروس هانتا

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، تعزيز آلية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء الـ27، بهدف تكثيف الجهود، للحد من انتشار فيروس “هانتا”.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي قولها في بيان: إن تفعيل النظام المطور سيسهّل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد، ويعمل كمنصة مركزية تجمع البيانات والتدابير المرتبطة بالفيروس.

وجاء هذا الإجراء استجابةً لطلب تقدمت به فرنسا مطلع الأسبوع الجاري، دعت فيه إلى تنسيق أوسع للبروتوكولات الصحية داخل دول الاتحاد لتعزيز الاستجابة للفيروس.

وأوضح البيان أن تقييمات الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن مستوى الخطر على السكان في القارة لا يزال “منخفضاً جداً”، بفضل التدابير الوقائية المعتمدة، مشيرة إلى أن انتقال الفيروس من شخص إلى آخر ليس سهلاً.

وأشار إلى أن التنسيق القائم بين الدول الأعضاء مستمر، ولا سيما في مجالات تبادل المعلومات وتوفير معدات الحماية والتجهيزات الطبية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن سلالة الفيروس التي اكتشفت في الحالات الثماني المؤكدة المرتبطة بتفشي هانتا على متن السفينة السياحية “إم في هونديوس” هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر.