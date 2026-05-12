في اليوم العالمي للتمريض.. جهود سوريّة لتحسين بيئة العمل وتطوير مهارات ‏الكوادر

دمشق-سانا
تعمل مديرية المهن الصحية في وزارة الصحة على تحسين ظروف العمل الخاصة بالكادر التمريضي، وتعديل أوضاعهم القانونية والمالية والإدارية، وفق مدير المديرية دريد الرحمون.
وأوضح الرحمون في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض أن المديرية تسعى لوضع توصيف واحد وعادل لكل العاملين في التمريض، وإجراء تدريبات لهم لرفع كفاءاتهم، ما يحسن جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، مؤكداً أن الكادر التمريضي ركيزة أساسية في القطاع الصحي.
وتعمل سوريا وفق الرحمون على تعزيز قطاع التمريض من خلال تخريج دفعات جديدة على مستويات عالية، لافتاً إلى وجود 300 ممرض وممرضة من حملة الماجستير والدكتوراه في سوريا.
ويرى مشرف تمريض محمد رستم، أن مهنة التمريض تحمل طابعاً إنسانياً والكثير من المسؤوليات، مشيراً إلى أنها تتطلب بيئة عمل داعمة، وتطويراً مهنياً مستمراً .
ولفت رستم إلى أبرز المشاكل التي تواجه عمل كوادر التمريض، منها ضغط العمل وقلة العدد، مبيناً أنه تم التعامل معها بروح الفريق، وتقسيم العمل وفق ساعات محددة، ما أسهم في تجاوز هذه الصعوبات، مؤكداً دور التعليم والتدريب المستمر في رفع كفاءة الممرضين لمواكبة التطورات العالمية في الرعاية الصحية.
التمريض.. تجربة إنسانية
من جهته أوضح الممرض في مشفى الهلال الأحمر بلال درويش أن الطاقم التمريضي يتعرض لضغط نفسي جراء ساعات العمل الطويلة، ولاسيما في أوقات انتشار الجائحات، ومنها ” كورونا” والأوبئة والحوادث.
كما أكدت الممرضة هديل الدبس أن الممرض يجمع في عمله بين العلم والمهارة والروح الإنسانية لتقديم رعاية شاملة، تضمن راحة المريض وسلامته، لكونه على تواصل دائم مع المريض، وينفذ تعليمات الطبيب.
ويصادف اليوم العالمي للتمريض في الثاني عشر من أيار من كل عام، وهو مناسبة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الكادر التمريضي في تقديم الرعاية الصحية، ومتابعة المرضى، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الطبية.