في اليوم العالمي للتمريض.. جهود سوريّة لتحسين بيئة العمل وتطوير مهارات ‏الكوادر

دمشق-سانا‏

تعمل مديرية المهن الصحية في وزارة الصحة على تحسين ظروف العمل الخاصة ‏بالكادر التمريضي، وتعديل أوضاعهم القانونية والمالية والإدارية، وفق مدير ‏المديرية دريد الرحمون.‏

وأوضح الرحمون في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض ‏أن المديرية تسعى لوضع توصيف واحد وعادل لكل العاملين في التمريض، ‏وإجراء تدريبات لهم لرفع كفاءاتهم، ما يحسن جودة الرعاية الصحية المقدمة ‏للمرضى، مؤكداً أن الكادر التمريضي ركيزة أساسية في القطاع الصحي.‏

وتعمل سوريا وفق الرحمون على تعزيز قطاع التمريض من خلال تخريج دفعات ‏جديدة على مستويات عالية، لافتاً إلى وجود 300 ممرض وممرضة من حملة ‏الماجستير والدكتوراه في سوريا. ‏

ويرى مشرف تمريض محمد رستم، أن مهنة التمريض تحمل طابعاً إنسانياً والكثير ‏من المسؤوليات، مشيراً إلى أنها تتطلب بيئة عمل داعمة، وتطويراً مهنياً مستمراً .‏

ولفت رستم إلى أبرز المشاكل التي تواجه عمل كوادر التمريض، منها ضغط العمل وقلة ‏العدد، مبيناً أنه تم التعامل معها بروح الفريق، وتقسيم العمل وفق ساعات محددة، ‏ما أسهم في تجاوز هذه الصعوبات، مؤكداً دور التعليم والتدريب المستمر في رفع كفاءة ‏الممرضين لمواكبة التطورات العالمية في الرعاية الصحية.‏

التمريض.. تجربة إنسانية

من جهته أوضح الممرض في مشفى الهلال الأحمر بلال درويش أن الطاقم ‏التمريضي يتعرض لضغط نفسي جراء ساعات العمل الطويلة، ولاسيما في أوقات ‏انتشار الجائحات، ومنها ” كورونا” والأوبئة والحوادث. ‏

كما أكدت الممرضة هديل الدبس أن الممرض يجمع في عمله بين العلم والمهارة ‏والروح الإنسانية لتقديم رعاية شاملة، تضمن راحة المريض وسلامته، لكونه على ‏تواصل دائم مع المريض، وينفذ تعليمات الطبيب.‏

ويصادف اليوم العالمي للتمريض في الثاني عشر من أيار من كل عام، وهو ‏مناسبة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الكادر التمريضي في تقديم ‏الرعاية الصحية، ومتابعة المرضى، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الطبية.‏