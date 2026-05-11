إسبانيا تعلن تسجيل إصابة بفيروس “هانتا” في مدريد‏

مدريد-سانا‏

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الإثنين تسجيل ‏إصابة بفيروس “هانتا” لأحد الأشخاص الخاضعين للحجر ‏الصحي في ‏العاصمة مدريد، وذلك بعد إجلائه من سفينة ‏سياحية في جزيرة تينيريفي‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في بيان: “إن ‏المصاب لم تظهر عليه أي أعراض، وحالته الصحية ‏جيدة”، مشيرة ‏إلى أنه سيخضع لفحوصات طبية إضافية ‏للتأكد من تطورات حالته‎.‎

وأوضحت الوزارة أن نتائج الفحوصات التي أجريت ‏لـ 13 شخصاً آخرين يخضعون للحجر الصحي في ‏المستشفى العسكري ‏نفسه جاءت سلبية، مؤكدة خلوهم ‏من الفيروس‎.‎

وكانت سفينة الرحلات البحرية “إم في هونديوس” التي ‏رصد فيروس هانتا على متنها وصلت إلى جزيرة ‏تينيريفي الإسبانية ‏في جزر الكناري يوم أمس، تمهيداً ‏لإجلاء الركاب وأفراد الطاقم‎.‎