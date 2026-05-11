إسبانيا تعلن تسجيل إصابة بفيروس “هانتا” في مدريد‏

مدريد-سانا
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الإثنين تسجيل إصابة بفيروس “هانتا” لأحد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي في العاصمة مدريد، وذلك بعد إجلائه من سفينة سياحية في جزيرة تينيريفي.
ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في بيان: “إن المصاب لم تظهر عليه أي أعراض، وحالته الصحية جيدة”، مشيرة إلى أنه سيخضع لفحوصات طبية إضافية للتأكد من تطورات حالته.
وأوضحت الوزارة أن نتائج الفحوصات التي أجريت لـ 13 شخصاً آخرين يخضعون للحجر الصحي في المستشفى العسكري نفسه جاءت سلبية، مؤكدة خلوهم من الفيروس.
وكانت سفينة الرحلات البحرية “إم في هونديوس” التي رصد فيروس هانتا على متنها وصلت إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية في جزر الكناري يوم أمس، تمهيداً لإجلاء الركاب وأفراد الطاقم.