وزير الصحة يفتتح أقساماً حيوية بمشفى دمشق بعد تأهيله ضمن خطة تطوير المنشآت الصحية

دمشق-سانا

افتتح وزير الصحة السوري مصعب العلي، اليوم الأربعاء، عدداً من الأقسام الحيوية في الهيئة العامة لمشفى دمشق (المجتهد)، عقب الانتهاء من تأهيله وترميمه بدعم محلي ودولي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير المنشآت الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وشمل الافتتاح أقسام الإسعاف (الداخلية والجراحة والأطفال)، بدعم من منظمة “إنترهيلث” البريطانية، وقسم الهضمية والتنظير الهضمي بدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز”، إلى جانب سكن الأطباء والطبيبات المقيمين بدعم من جمعية الأمل لمكافحة السرطان UMUT والسفارة البولندية.

إعادة تأهيل الأقسام

وخلال جولته التفقدية، أكّد الوزير العلي في تصريح لمراسلة سانا، أن الأقسام الجديدة وُضعت بالخدمة بعد إعادة تأهيل شملت تزويد قسم التنظير الهضمي بأحدث التجهيزات الطبية، وتطوير أقسام الإسعاف (الداخلية والجراحية والأطفال)، وتحسين سكن الأطباء والطبيبات المقيمين، وتأهيل الجسر الواصل بين أقسام المشفى الرئيسية والعيادات.

وأشار الوزير العلي إلى أن هذه الإنجازات تأتي ضمن سلسلة من الخطوات العملية التي تهدف إلى دعم الواقع الطبي والخدمي للمشافي، وفق الإمكانيات المتاحة، بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية والمجتمع المحلي، مشيراً إلى وجود خطط لإطلاق مشاريع جديدة لإعادة تأهيل عدد من المشافي المتضررة في المحافظات.

التعاون بين الوزارة والمنظمات

بدوره، بيّن مدير صحة دمشق الدكتور وائل دغمش، أن الواقع الصحي والخدمي في المشفى يسير بوتيرة تصاعدية نحو الأفضل، حيث تعدّ هذه الإنجازات ثمرة التعاون بين وزارة الصحة وهذه المنظمات، إضافة إلى المساهمات الأهلية وجهود الكوادر الطبية، مؤكداً أن خطة التطوير تشمل كل المنشآت الصحية في دمشق.

من جهته، لفت مدير عام مشفى دمشق (المجتهد) الدكتور محمد الأكتع إلى أن عمليات التأهيل وتحديث البنية التحتية للأقسام المذكورة في المشفى مهمة للخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المرضى، حيث يعتبر قسم الإسعاف المركزي العصب الأساسي والحيوي، مع العمل على التحضير لمرحلة ثانية تشمل قسمي الإنعاش والعناية الإسعافية.

وأوضح الأكتع أنه جرى تجهيز وحدة متكاملة للتنظير الهضمي من الصفر مزودة بأحدث التجهيزات والمناظير الهضمية والأَسِرّة المخصصة للإقامة المؤقتة، بما يخدم الواقعين العلاجي والتعليمي.

ولفت مدير المشفى إلى أن أعمال تأهيل سكن الطبيبات الذي يستوعب نحو 200 طبيبة مقيمة، والأطباء الذي يستوعب نحو 300 طبيب مقيم، شملت تحديثاً شاملاً للمرافق الصحية والخدمية والمطابخ وتزويدها بالمعدات اللازمة.

وحدة التنظير الهضمي

رئيسة قسم الهضمية في مشفى دمشق (المجتهد)، الدكتورة سوسن علي ديب، أوضحت أن وحدة التنظير الهضمي خضعت لعملية تأهيل شاملة للبنية التحتية وفق المعايير العالمية، بالتعاون مع منظمة (سامز)، لافتة إلى أنها رُفدت بمجموعة من التجهيزات الطبية الحديثة شملت /4/ مناظير علوية وسفلية، و/10/ أسرة لغرفة الإنعاش ونقالات، مع التخطيط لتزويدها بوحدة غسيل آلي للمناظير خلال الأيام القادمة.

وأشارت رئيسة قسم الهضمية إلى أن التطوير شمل أيضاً غرفة تصوير الطرق الصفراوية والبنكرياس الراجعة (ERCP) المجهزة بالأشعة، والتي سيتم رفدها مستقبلاً بأجهزة التصوير الشعاعي التنظيري لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة، إلى جانب تركيب منظومات التكييف والتهوية، وشبكة الغازات الطبية.

ولفتت إلى أن الوحدة بدأت فعلياً باستقبال المرضى، وتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية اللازمة لهم، مع استمرار التنسيق مع الخبراء لتطوير آليات العمل والارتقاء بالمستوى الطبي في المشفى.

وبيّن مدير المنطقة الجنوبية في الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” أنس المسالمة، أن التكلفة الإجمالية لعمليات تأهيل قسم الهضمية والتنظير الهضمي المنجزة، بلغت نحو 190 ألف دولار أمريكي، مشيراً إلى أهميتها في تقديم الخدمات الطبية الشاملة للمرضى.

تأهيل مبنى الأطباء

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل لمكافحة السرطان UMUT عبد الرحمن الزينو، أن الجمعية نفذت إعادة تأهيل شاملة لسكن الأطباء والطبيبات المقيمين بعد رصد الواقع المتردي الذي كان عليه، وإجراء تغيير شامل لمنظومة الصرف الصحي وشبكات المياه، واستبدال كامل الأرضيات والجدران، ما يوفر بيئة إقامة مناسبة للأطباء المقيمين.

وكانت وزارة الصحة أطلقت في الـ14 من نيسان الماضي، الهوية البصرية الجديدة لمنظومة الإسعاف (السيارات والكوادر) في المحافظات، وافتتحت مركز القيادة والتحكم والسيطرة “غرفة العمليات 110” في مجمع المجتهد التعليمي بدمشق، انطلاقاً من حرصها على تطوير الخدمات الإسعافية والارتقاء بجودة الاستجابة للطوارئ.