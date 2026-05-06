مؤتمر "طب الأسنان في زمن النهوض" في حماة يسلّط الضوء على أحدث التقنيات والمعالجات السنية

حماة-سانا

ركز المؤتمر العلمي الأكاديمي التخصصي الأول لطب الأسنان في حماة، الذي أقامه فرع نقابة أطباء الأسنان بالتعاون مع كليات طب الأسنان في جامعة حماة والجامعة الوطنية الخاصة والجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا، على التطورات الحديثة في طب الأسنان الرقمي، وأساليب التشخيص والعلاج المتقدمة، والتقنيات السريرية الحديثة، وذلك تحت عنوان “طب الأسنان في زمن النهوض… إعادة الابتسامة السورية”.

ويستمر المؤتمر حتى الثامن من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من الأطباء والشركات السورية المتخصصة في تجهيزات ومواد المعالجات السنية.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية في فرع النقابة الدكتور عمار المصري أن المؤتمر يضم نحو 500 طبيب وشركة، ويهدف إلى ربط الممارسات السريرية بالتطور العلمي العالمي، وتعزيز تبادل الخبرات بين الأطباء.

وأشار عميد كلية طب الأسنان في جامعة حماة الدكتور حسان حلبيه إلى أن المؤتمر يشكل منصة علمية مهمة تجمع الأطباء وطلاب الدراسات العليا، وتربطهم باحتياجات المجتمع والجهات الخدمية.

من جهته، أكد المدير العام لشركة البرام التجارية الدكتور عبد الوهاب برام أن المشاركة تتيح الاطلاع على أحدث تقنيات المعالجة السنية، وخاصة في مجالي اللبية والترميمية، مع تقديم تجهيزات ومواد حديثة بأسعار مخفضة دعماً للمعرض.

كما أوضح مدير إحدى الشركات المتخصصة بمواد زراعة الأسنان في سوريا حسان حبوباتي أن المشاركة تهدف إلى التوسع في أسواق حماة، لافتاً إلى النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر والمعرض المرافق من حيث الإقبال والمشاركة.

يذكر أن جامعة حماة كانت قد خرّجت في تشرين الأول الماضي دفعة جديدة من طلاب كلية طب الأسنان ضمت 117 طالباً وطالبة.

