فيروس هانتا.. مرض نادر مرتبط بالقوارض يثير قلقاً صحياً بعد تفشٍ مشتبه به على متن سفينة سياحية

واشنطن-سانا

أثار الاشتباه بتفشٍ لفيروس هانتا على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، وما رافقه من وفيات وإصابات قيد التحقيق، حالة من القلق الصحي الدولي، في وقت تواصل فيه منظمة الصحة العالمية متابعة التطورات لتحديد مصدر العدوى بدقة، وسط تأكيدات أولية بأن خطر الانتقال إلى عامة الناس لا يزال منخفضاً.

تفاصيل الاشتباه بالتفشي على متن السفينة السياحية

ذكرت منظمة الصحة العالمية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، أن السفينة التابعة لشركة هولندية، كانت في رحلة انطلقت من الأرجنتين مروراً بالقارة القطبية الجنوبية قبل وصولها إلى قبالة سواحل الرأس الأخضر، حيث تم تسجيل الحالات، مشيرة إلى استمرار التحقيقات في ملابسات التفشي دون فرض أي قيود سفر حتى الآن.

وبحسب ما أوردته شبكة CNN الإخبارية، لا يزال سبب التفشي غير محسوم حتى الآن، إلا أن الدكتورة شارلوت هامر، أستاذة مساعدة وعالمة الأوبئة في جامعة كامبريدج، أشارت إلى وجود عدة فرضيات محتملة، من بينها احتمال تسلل القوارض إلى متن السفينة.

وأوضحت هامر أن فترة حضانة فيروس هانتا، والتي تتراوح بين أسبوع وثمانية أسابيع، قد تشير إلى أن العدوى وقعت خلال توقف السفينة الأخير في الأرجنتين، قبل بدء الرحلة الحالية، كما لفتت إلى احتمال آخر يتمثل في انتقال العدوى بين البشر، إلا أنه يُعد “غير مرجح أبداً” في مثل هذا النطاق المحدود من الإصابات.

وأكدت أن تحديد مسار انتشار العدوى يتطلب إجراء تحقيقات ميدانية شاملة داخل السفينة، تشمل فحص أنظمة التهوية، وتحليل الغبار، والتأكد من سلامة جميع الأسطح الداخلية، للوصول إلى مصدر محتمل للتلوث.

ما هو فيروس هانتا وطرق انتقاله إلى الإنسان

يُصنف فيروس هانتا ضمن مجموعة فيروسات نادرة تنتقل إلى الإنسان عبر القوارض، وخصوصاً الفئران، من خلال استنشاق جزيئات ملوثة ببولها أو برازها المجفف، أو عبر لمس أسطح ملوثة ثم لمس الفم أو الأنف، بينما يُعد انتقاله بين البشر نادراً جداً ومحدوداً.

أعراض المرض ومضاعفاته المحتملة

وفقاً للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وهي جهة صحية حكومية متخصصة بالأمراض المعدية، فإن الفيروس قد يسبب نوعين رئيسيين من الأمراض؛ الأول الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية في أوروبا وآسيا، والثاني متلازمة هانتا الرئوية في الأمريكيتين، والتي قد تؤدي إلى فشل تنفسي حاد.

وتبدأ أعراض الإصابة عادة بأعراض شبيهة بالإنفلونزا مثل الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والغثيان، إلا أنها قد تتطور خلال أيام أو أسابيع إلى مضاعفات خطيرة تشمل ضيقاً شديداً في التنفس، وانخفاض ضغط الدم، وفشلاً في الأعضاء، مع نسب وفيات متفاوتة حسب نوع السلالة.

وتشير بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض إلى تسجيل مئات الحالات في الولايات المتحدة خلال العقود الماضية، فيما تُسجل عشرات آلاف الحالات عالمياً سنوياً، مع تركّز عدد كبير منها في آسيا، وخصوصاً الصين.

الوقاية وسبل الحد من انتشار العدوى

يؤكد خبراء الصحة، بحسب منظمة الصحة العالمية، أن البيئات المغلقة مثل السفن السياحية قد تشكل بيئة مناسبة لانتقال العدوى في حال وجود قوارض أو تلوث في أنظمة التهوية أو التخزين، ما يستدعي إجراءات صارمة تشمل التعقيم ومكافحة القوارض ومراقبة المخالطين.

ولا يوجد حتى الآن علاج نوعي أو لقاح معتمد على نطاق واسع لفيروس هانتا، حيث يعتمد العلاج على الرعاية الداعمة مثل توفير الأكسجين والسوائل والعناية المركزة، فيما يبقى التشخيص المبكر عاملاً أساسياً في تحسين فرص النجاة.

وتشدد الجهات الصحية على أهمية الوقاية عبر منع دخول القوارض إلى المنازل والسفن، وإغلاق منافذها، وحفظ الطعام بشكل آمن، واستخدام وسائل الحماية عند تنظيف أماكن يُشتبه بتلوثها، نظراً لغياب علاج مباشر للمرض.

مدى انتشار فيروس هانتا عالمياً

تُشير تقديرات صحية دولية بحسب ما أوردته شبكة CNN الإخبارية إلى تسجيل ما بين 60 ألفاً و100 ألف إصابة سنوياً بالحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية على مستوى العالم، حيث تستحوذ الصين على نحو نصف هذه الحالات، ما يعكس تركز انتشار المرض في بعض المناطق الآسيوية.

وفي الولايات المتحدة، سجلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) نحو 890 حالة إصابة بفيروس هانتا خلال الفترة بين عامي 1993 و2023، تركز معظمها في الولايات الغربية من البلاد، وفق بيانات الرصد الوبائي الرسمية.

وفي ظل استمرار التحقيقات الدولية، يرجح مختصون أن تحليل البيئة الداخلية للسفينة، بما في ذلك أنظمة التهوية والأسطح والغبار، سيكون أساسياً لفهم كيفية حدوث التفشي ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.