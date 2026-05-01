المعرض الدوائي في الملتقى الصيدلاني السوري يستقطب 40 شركة ويعرض أحدث الابتكارات العلاجية

دمشق-سانا

شهد المعرض الدوائي المرافق لأعمال الملتقى الصيدلاني العلمي السوري اليوم الجمعة، مشاركة لافتة من أكثر من 40 شركة محلية وأجنبية، استهدفت تبادل الخبرات بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، واطلاع الزوار على أحدث المستجدات العلمية ومختلف أنواع الأدوية.

واستعرض المشاركون في المعرض الذي أقيم في المكتبة الوطنية بدمشق، مختلف أنواع الأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية الطبية والتجميلية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في تركيبها وتغليفها، إلى جانب ابتكارات علاجية جديدة تلبي متطلبات الرعاية الصحية الشاملة، بما يضمن تحقيق الكفاءة العلاجية القصوى وتلبية التطلعات المتزايدة للمستهلكين والكوادر الطبية على حد سواء.

وبين مدير قسم الدعاية العلمية في إحدى شركات الصناعات الدوائية المحلية، الصيدلاني مهند عبد العزيز، في تصريح لمراسل سانا، أن المشاركة في الملتقى العلمي تهدف إلى دعم القطاع الصحي وتعزيز التواصل مع الكوادر الطبية والصيدلانية، معتبراً الفعالية منصة لتبادل الخبرات والتعريف بالمنتج الدوائي المحلي.

وأوضح عبد العزيز أن معروضات الشركة تشمل المضادات الحيوية والمستحضرات الجلدية والشرابات والمراهم، مشيراً إلى العملية الإنتاجية في الشركة تلتزم بالمعايير الفنية المعتمدة لتصنيع مجموعات دوائية متنوعة، بما يلبي احتياجات السوق المحلية.

تعزيز التواصل المباشر مع الصيادلة

بدورها، لفتت مديرة الفريق الممثل لإحدى شركات الصناعات الدوائية المحلية، الصيدلانية لين علان، إلى أن التواجد في المعرض يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع الصيادلة من مختلف المحافظات، واطلاع الطلاب والخريجين الجدد على المنتجات والأسماء التجارية المتوافرة في السوق.

وأوضحت علان أن معروضات الشركة تشمل طيفاً من العلاجات المخصصة للأمراض القلبية والنسائية والأطفال، إضافة إلى أمراض الغدد والصدرية والبولية، مؤكدة أهمية هذه الفعاليات في مواكبة المتطلبات المهنية والعلمية للقطاع الدوائي السوري.

التعريف بالمنتجات الطبية

وبينت المندوبة العلمية لدى إحدى الشركات الأجنبية للصناعات الدوائية أميمة القطمة، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى التعريف بمجموعة من المنتجات الطبية التي تشمل متممات غذائية وكريمات مخصصة لترميم الحروق والندوب، موضحة أن التركيز ينصب على توفير تركيبات دوائية تعتمد مواد فعالة تحقق الفائدة العلاجية المرجوة دون التسبب بآثار جانبية للمرضى، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوفير العلاجات النوعية لمختلف الاختصاصات الطبية

التواصل بين الكوادر الصيدلانية والأكاديمية

وأوضح أحد زوار المعرض، الصيدلاني أنس ربابة، أن الملتقى الصيدلاني العلمي يشكل منصة مهمة للتواصل بين الكوادر الصيدلانية والأكاديمية، وفرصة نوعية لتبادل الخبرات التي تراكمت عبر المسيرة التعليمية والمهنية.

وأشار ربابة إلى أن المعرض المرافق للملتقى شهد نشاطاً ملحوظاً بمشاركة واسعة من الشركات الدوائية، معتبراً أن هذا المعرض يعدّ نافذة تسويقية مهمة لعرض أبرز المنتجات والابتكارات الدوائية الجديدة.

وبينت الطالبة في كلية الصيدلة بجامعة أنطاكية السورية، ماريا قروشان، أن الملتقى العلمي للصيادلة يشكل منصة علمية استثنائية تساهم في تعزيز المهارات والخبرات التخصصية لدى الطلاب والصيادلة الممارسين على حد سواء، معتبرة أن هذا الحدث يمثل نجاحاً لافتاً لنقابة صيادلة سوريا في مواكبة التطورات العلمية.

وتستمر فعاليات الملتقى الصيدلاني العلمي السوري المقام تحت شعار “نلتقي لنبتكر.. ونبحث لنرتقي” حتى يوم غد السبت، حيث يناقش التحديات التي تواجه القطاع الدوائي، ويستعرض أحدث المستجدات في مجال الصيدلة، إلى جانب الأبحاث والدراسات العلمية، ومواءمة المخرجات الأكاديمية مع الاحتياجات الصناعية، بما يضمن استدامة الأمن الدوائي وتعزيز التنافسية العلمية للدواء المحلي في الأسواق الخارجية.