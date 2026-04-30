الصحة: تسجيل 91.6 آلاف مريض و13.7 آلاف زيارة عبر البوابة الرقمية

WSS0529 5 الصحة: تسجيل 91.6 آلاف مريض و13.7 آلاف زيارة عبر البوابة الرقمية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 91672 مريضاً عبر بوابة الصحة الرقمية، التي أطلقتها الوزارة في الـ 2 من نيسان الجاري، وتضم خمسة مشاف عامة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن البوابة سجلت خلال شهرها الأول 13 ألفاً و743 زيارة إجمالية، وتم حجز 700 موعد طبي عبرها، ما يعكس بدء تفاعل المواطنين مع الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وتغطي خدمات البوابة حالياً مشفيي دمشق وابن النفيس بدمشق، ومشفى ابن الوليد بحمص، ومشفى حماة الوطني، ومشفى التوليد بطرطوس، والعمل جارٍ للتوسع في المشروع قريباً ليشمل عدداً أكبر من المؤسسات الصحية على امتداد الجغرافيا السورية.

منحة بقيمة 3 ملايين دولار من الأمم المتحدة لدعم عمليات الرعاية الصحية في سوريا
إعادة افتتاح مدرسة التمريض والقبالة في إدلب بعد توقفها لسنوات
مبادرة طبية تطوعية لدعم النقطة الصحية ومراكز الإيواء في غصم بدرعا
وزارة الصحة السورية ترسل قافلة مساعدات طبية إلى محافظة السويداء-فيديو
الصحّة السورية تخصص 28 سيارة إسعاف لمحافظة درعا استجابة لأحداث السويداء
