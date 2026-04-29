دراسة علمية: الأفوكادو والمانجو يعززان صحة الأوعية الدموية ووظائف القلب

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الأفوكادو والمانجو بشكل منتظم قد يسهم في تحسين وظائف الأوعية الدموية وتعزيز صحة القلب، عبر دعم قدرة الأوعية على الاسترخاء والاستجابة لتدفق الدم.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة إلينوي للتكنولوجيا في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة، ونُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن التجربة شملت 82 مشاركاً بالغاً من المصابين بالسمنة أو مقدمات السكري، واستمرت لمدة ثمانية أسابيع.

وتوزع المشاركون على مجموعتين، تناولت إحداهما حبة أفوكادو وكوباً من المانجو يومياً، فيما تلقت المجموعة الأخرى نظاماً غذائياً بديلاً، بهدف مقارنة تأثير الفاكهتين على صحة الأوعية الدموية.

وأظهرت النتائج تحسناً في وظيفة بطانة الأوعية الدموية لدى المجموعة التي تناولت الأفوكادو والمانجو، حيث ارتفعت قدرة الأوعية على التمدد بنسبة تقارب 1 بالمئة، وهو ما يعد مؤشراً على تحسن تدفق الدم ووظائف الجهاز الوعائي.

وأشار الباحث ماتيو لاندري إلى أن هذا التحسن، رغم بساطته، يحمل دلالة سريرية مهمة، إذ يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة قد تصل إلى 8 بالمئة.

وعزا الباحثون هذه الفوائد إلى احتواء الفاكهتين على عناصر غذائية مهمة، مثل الألياف والبوتاسيوم وفيتامين C والدهون الأحادية غير المشبعة، إضافة إلى مركبات نباتية تسهم في تقليل الإجهاد التأكسدي ودعم صحة الأوعية الدموية.

ويؤكد الباحثون أن إدراج الأفوكادو والمانجو ضمن النظام الغذائي اليومي، قد يسهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية ضمن نمط غذائي متوازن.

يُذكر أن هذه النتائج تأتي في سياق اهتمام متزايد بدور التغذية الصحية في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، ودعم الوقاية من الأمراض المزمنة ضمن أنماط الحياة اليومية المتوازنة.