دراسة حديثة تكشف فوائد اليوغا في تحسين الصحة القلبية والتمثيل الغذائي

لندن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة أن ممارسة اليوغا بشكل منتظم قد تسهم في تحسين عدد من مؤشرات صحة القلب والتمثيل الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، بما في ذلك ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم.

ووفق ما نشرته دورية “PLOS Global Public Health” المتخصصة بالصحة العامة، تُعد اليوغا من التمارين منخفضة الشدة، ما يجعلها مناسبة للمبتدئين وآمنة نسبياً للأشخاص المصابين بالسمنة.

واعتمد الباحثون على تحليل نتائج 30 دراسة علمية شملت نحو 2689 مشاركاً من البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، بهدف تقييم تأثير اليوغا على مجموعة من المؤشرات الحيوية المرتبطة بالصحة.

وأظهرت النتائج انخفاضاً في مستويات ضغط الدم لدى الممارسين، إلى جانب تحسن في مؤشرات الدهون في الدم، حيث تراجع الكوليسترول الضار وارتفع الكوليسترول الجيد، ما يعكس تحسناً في المؤشرات الأيضية.

وأشار الباحثون إلى أن ممارسة اليوغا لمدة لا تقل عن 180 دقيقة أسبوعياً قد ترتبط بتحقيق هذه الفوائد الصحية، رغم عدم تحديد الجرعة المثلى بشكل دقيق في الدراسات.

وأكدوا أن اليوغا يمكن أن تشكل عاملاً مساعداً في تحسين صحة القلب والتمثيل الغذائي لدى المصابين بالسمنة، لكنها تبقى جزءاً من نمط حياة صحي متكامل، ولا تُعد بديلاً عن العلاجات أو التدخلات الطبية.

وتقوم اليوغا على الدمج بين الحركة والتنفس والتركيز الذهني، بهدف تحقيق التوازن بين الجسد والعقل، ما يسهم في تحسين المرونة البدنية والتوازن، وتقليل التوتر، وتعزيز الوعي الجسدي.