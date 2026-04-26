الصحة تطلق حملة لجراحة أورام النسج الرخوة في مشفيي حلب الجامعي وإدلب الجراحي

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا، حملة تخصصية نوعية لجراحة أورام النسج الرخوة، في كل من مشفى حلب الجامعي ومشفى إدلب الجراحي التخصصي.

وأوضحت الوزارة اليوم الأحد، أن الحملة مستمرة حتى الثلاثين من نيسان الجاري، وتهدف إلى إجراء عمليات جراحية من أعلى مستويات الجراحة المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط.

وتعتمد الحملة على استخدام تقنية (Onco-Vascular Surgery)، وهي جراحة الأورام الوعائية التي تمثل قمة التقنيات الجراحية الدقيقة، للتعامل مع الحالات المعقدة التي تم تسجيلها مسبقاً.

أبعاد تعليمية وتطويرية

وبينت الوزارة أن هذه الحملة تشمل أبعاداً تعليمية وتطويرية استراتيجية إلى جانب العلاجية، عبر تكريس الأنشطة العلمية وتقديم محاضرات أكاديمية تخصصية للكوادر الطبية المحلية، وتوفير الدعم المهني المستمر ومرافقة الأطر الوطنية في العمليات الجراحية لنقل الخبرات العالمية المتطورة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية الحملة في بناء قدرات مهنية مستدامة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية في سوريا، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الصحة والخبرات السورية في بلدان الاغتراب، لرفد المؤسسات الصحية بالتقنيات الحديثة وتخفيف الأعباء عن المرضى.

وكان المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا، أطلق في التاسع من شهر نيسان الجاري، حملة طبية متخصصة لإجراء جراحات الجنف والجراحة العصبية في مشفى الرازي بمدينة حلب، ضمن برنامج “شفاء 2026″، بهدف تقديم خدمات طبية نوعية للمرضى المحتاجين.