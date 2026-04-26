اللجنة الوطنية العليا للصحة الواحدة تعقد أولى اجتماعاتها بهدف مواجهة الأمراض المشتركة

دمشق-سانا

ركز الاجتماع الأول للجنة الوطنية العليا لـ “الصحة الواحدة” برئاسة وزير الصحة مصعب العلي، اليوم الأحد، على آليات العمل والتنسيق المشترك بين الوزارات المعنية، لتطبيق مفهوم “الصحة الواحدة”، بما يعزز مواجهة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة.

وأكد المشاركون في الاجتماع، الذي عقد بمبنى الوزارة، أهمية إطلاق منظومة عمل مشتركة تضم لجنة توجيهية عليا ولجاناً فنية متخصصة، بما يسهم في وضع برامج تنفيذية للوقاية من الأمراض الحيوانية المنشأ، وتعزيز سلامة الغذاء والمياه، ومواجهة تحديات مقاومة مضادات الميكروبات والتغيرات البيئية، وصولاً إلى تطبيق فعّال لمفهوم “الصحة الواحدة” على أرض الواقع.

ويشمل مفهوم الصحة الواحدة، مجموعة واسعة من الأمراض والتهديدات الصحية التي تتقاطع فيها صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وينطبق على الأمراض الحيوانية المنشأ، كجائحة كوفيد–19 والإيبولا وإنفلونزا الطيور وداء الكلب، إضافة للأمراض المنقولة بالنواقل كحمى الضنك وفيروس غرب النيل ومرض لايم والملاريا، أو عبر الغذاء مثل النوروفيروس والسالمونيلا والليستيريا.

العلي: تكامل أدوار الصحة والزراعة والإدارة المحلية والبيئة

أكد الوزير العلي أن ملف اللجنة الوطنية العليا لـ “الصحة الواحدة” يرتبط بالأمن الصحي بالمنطقة، في ظل ما أظهرته التجارب العالمية من علاقة العديد من الجوائح والأمراض الناشئة بمصادر حيوانية وانتقالها للإنسان، حيث يفرض الواقع تعزيز العمل التشاركي بين الجهات المعنية، انطلاقاً من تكامل أدوار قطاعات الصحة والزراعة والإدارة المحلية والبيئة، مع التوجه لتوسيع التمثيل ضمن اللجنة إلى المياه والصرف الصحي، لتحقيق شمولية المعالجة.

وتشكل اللجنة إطاراً مؤسساتياً لتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات، ووضع مسار واضح لعمل اللجان الفنية المتخصصة، وفقاً للعلي، بما يضمن توحيد الرؤى في مجالات الوقاية والاستجابة وتعزيز السلامة الصحية والبيئية، مؤكداً أهمية التعامل مع هذا الملف بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، لما يمثله من أولوية مهنية ووطنية، فالمرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى عمل منظم وموثق يترجم مفهوم “الصحة الواحدة” إلى إجراءات عملية تسهم في حماية الصحة العامة.

من جهته، أوضح معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة، يوسف شرف، أن الاجتماع يهدف لوضع خطة لمواجهة التحديات الصحية المشتركة بكفاءة ضمن إطار عمل مشترك يضمن مرونة أكبر في اتخاذ القرار والسرعة بالتنفيذ، كاشفاً أن اللجنة الوطنية العليا سينبثق عنها أربع لجان فنية فرعية تعنى بمقاومة مضادات الميكروبات، والأمراض الحيوانية المنشأ، وسلامة المياه والغذاء، والبيئة، وتتولى دراسة الواقع وتقييم الاحتياجات وحشد الموارد، وقد دخلت اللجنة مرحلة التأسيس الرسمي، وستظهر نتائج عملها تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

قاعدة بيانات مشتركة لتعزيز اتخاذ القرار

قال معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية، أيهم عبد القادر: إن مفهوم “الصحة الواحدة” هو نهج شمولي يربط القطاعات ببعضها البعض بشكل وثيق، ودور الوزارة محوري في اللجنة كونها معنية بجزء مهم من الموارد البيئية والغذائية النباتية والحيوانية لضمان وصول غذاء آمن للإنسان، ورعاية الثروة الحيوانية وحمايتها، ومتابعة الأمراض ذات المنشأ الحيواني التي تنعكس على الصحة العامة للإنسان.

رئيس دائرة الأمراض الوبائية المستجدة والمشتركة بوزارة الصحة محمد حسين، أوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل منظومة متكاملة لمواجهة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الوزارات والجهات المعنية وتبادل المعلومات بينها، لتعزيز اتخاذ القرار، لأن مصادر العدوى مشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة، ما يستدعي معالجة متكاملة في مواجهتها.

وحسب منظمة الصحة العالمية، يعود منشأ حوالي 60% من الأمراض المعدية الناشئة التي يُبلّغ عنها عالمياً إلى الحيوانات البرية والأليفة، وجرى الكشف عن 30 عاملاً من العوامل المسببة لمرض الإنسان في العقود الثلاثة الماضية، و75% من هذه العوامل نشأت لدى الحيوانات.