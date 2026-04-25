نقابة الصيادلة تنفي صحة نشرة أسعار الأدوية المتداولة وتحذّر من اعتمادها

دمشق-سانا

أكدت نقابة الصيادلة في سوريا أن النشرة المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي حول أسعار الأدوية غير معتمدة أو صادرة عن أي جهة رسمية، وهي مرفوضة من النقابة، ولا يجوز الاستناد إليها أو العمل بموجبها تحت أي ظرف.

وأوضحت النقابة في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم السبت، أن اعتماد مثل هذه النشرات غير الموثوقة يؤدي إلى إرباك سوق الدواء، ويعرّض الصيدلي للمساءلة القانونية والمهنية، إضافةً إلى انعكاساته السلبية على انتظام العمل الصيدلاني وثقة المواطنين بالخدمة المقدمة.

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام الحصري بالتعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة الصحة والنقابة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وعدم تداول أو نشر أي معلومات غير موثقة تتعلق بتسعير الأدوية أو تنظيم العمل الصيدلاني.

ودعت النقابة الصيادلة إلى تحرّي الدقة والمسؤولية المهنية، والإبلاغ عن أي محتوى مضلل أو غير رسمي، بما يسهم في حماية المهنة وضمان استقرار القطاع الدوائي.

وأكدت النقابة استمرارها في متابعة الموضوع والعمل مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، حفظاً لحقوق الصيادلة وسلامة العمل المهني.

وتعمل نقابة صيادلة سوريا على تنظيم المهنة، وحماية حقوق الصيادلة، وضمان جودة الدواء، وتصدر نشرات دورية عبر موقعها الرسمي تتضمن تعاميم أسعار الأدوية وغيرها من المستحضرات الطبية.