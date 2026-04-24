أحدث الابتكارات الطبية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر دمشق في طب العيون

دمشق-سانا

ركّزت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السنوي الثاني والأربعين للجمعية السورية لأطباء العيون على استعراض أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب وجراحة العيون، مع تسليط الضوء على الابتكارات العلاجية التي تشكّل نقلة نوعية في تشخيص وعلاج أمراض العين، وذلك بمشاركة واسعة من خبراء وأطباء من سوريا وعدة دول، في إطار تعزيز تبادل الخبرات ومواكبة المعايير الطبية العالمية.

وبين استشاري أمراض القرنية وتصحيح النظر في مشاف بدولة الإمارات الدكتور تامر جمالي في حديث لـ سانا، أن مشاركته بالمؤتمر تتضمن تقديم محاضرات تخصصية حول الحالات السريرية المتنوعة، مع التركيز على علاج مرضى القرنية المخروطية، واستخدامات الليزر المتطورة في علاج قرنية العين وإزالة العتمات السطحية، بما يسهم في استعادة وضوح الرؤية وتحسين نتائج العلاج.

ولفت جمالي إلى أن المؤتمر يشهد تطوراً مستمراً في محتواه العلمي، ما يغني المحتوى الأكاديمي والعملي لطب العيون في سوريا، مشيداً بقدرة الأطباء السوريين على التعامل ببراعة مع التقنيات والأبحاث الحديثة، ما يسهم في إيجاد حلول فعالة للمشاكل المعقدة التي يواجهها المرضى.

من جهته بيّن استشاري طب وجراحة العيون في دولة الإمارات الدكتور محمد العمري، أن جلساته العلمية تسلط الضوء على أحدث العلاجات الدوائية العالمية لأمراض الشبكية، مشيراً إلى استخدام أدوية من فئة “البدائل الحيوية” لعلاج الوذمة السكرية في الشبكية، إضافة إلى علاجات مبتكرة طويلة المفعول للحالات المستعصية، وتقنيات الحقن المباشر داخل العين كبديل متقدم لبعض الإجراءات التقليدية.

جانب تدريبي للأطباء المقيمين

وفي الجانب التدريبي، أوضح اختصاصي أمراض العين وجراحتها واختصاصي القرنية الدكتور فواز النجار، أن مشاركته تتركز حول تمكين الأطباء المقيمين من إتقان العمليات الجراحية اليومية، ولا سيما عمليات “الساد” وزراعة العدسات، حيث يتم التدريب بشكل تدريجي وباستخدام عيون اصطناعية لضمان إتقان الخطوات الجراحية بدقة قبل الانتقال للتعامل مع الحالات الطبيعية.

وأكد النجار أن المؤتمر يوفر فرصة علمية واسعة ويتيح تبادل الخبرات التخصصية والاطلاع على أحدث التجهيزات الطبية في المعرض المرافق، فضلاً عن كونه منصة للقاء الاجتماعي بين الكوادر الطبية.

بدورها تحدثت عضو نقابة أطباء سوريا المركزية واختصاصية أمراض العين وجراحتها الدكتورة فادية شموط، عن الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات التشخيص والعلاج، معتبرة أن “العين الصناعية الذكية” تمثل تطوراً واعداً قد يفتح آفاقاً جديدة أمام المرضى الذين فقدوا بصرهم.

مقرر إحدى الجلسات العلمية المخصصة لمناقشة مستجدات جراحة “الساد” (الماء الأبيض)، الدكتور شهاب الدين محمد، تناول ما يشهده مجال جراحة الساد من تطورات متسارعة، وخاصة فيما يتعلق بزراعة العدسات الحديثة التي تتيح للمرضى الاستغناء عن النظارات الطبية، مؤكداً أن هذه التقنيات بدأت تُطبق في سوريا بما يواكب أحدث المعايير العالمية.

يُعد المؤتمر السنوي للجمعية السورية لأطباء العيون من الفعاليات الطبية التخصصية، لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات في مجال طب العيون، في ظل تسارع الابتكار العالمي في مجالات الليزر، والعلاجات الدوائية، والذكاء الاصطناعي.

وكانت فعاليات المؤتمر أمس الخميس بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، والصحة مصعب العلي.