تزويد مشفى بصرى الشام بجهاز ماموغرافي لتعزيز خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي

درعا-سانا

زوّدت مديرية صحة درعا، مشفى بصرى الشام الوطني بجهاز تصوير شعاعي (ماموغرافي)، مخصّص للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بهدف تخفيف أعباء التنقل عن المراجعين، وتوفير خدمة طبية نوعية للنساء في الريف الشرقي للمحافظة.

وأوضح مدير المشفى الدكتور زهير جمعة، في تصريح لـ سانا، اليوم الخميس، أن إدخال الجهاز ووضعه بالخدمة يشكّل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، ولا سيما للنساء اللواتي يحتجن إلى فحوص دقيقة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأضاف: إن القطاع الصحي يعمل بالتوازي على إعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير الخدمات النوعية التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام المشفى بتقديم رعاية صحية متكاملة قائمة على الوقاية قبل العلاج.

بدوره، بيّن مدير المشفى الطبي محمد المقداد أن تشغيل الجهاز يعزّز القدرات التشخيصية للمشفى بشكل كبير، ويسهم في الحد من الحالات المتقدمة للمرض عبر الكشف المبكر، ما يمنح المريضات فرصاً أفضل للعلاج الفعّال في مراحله الأولى.

وأشار إلى أن المشفى يواصل تطوير كوادره وتجهيزاته لتقديم خدمات دقيقة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين الصحية.

ولفت المقداد إلى أن الجهاز الجديد هو الرابع في المحافظة بعد مشافي درعا وإزرع ونوى، ويقدّم خدمات مجانية للنساء على مدار الساعة.

من جهته، أكد رئيس الأطباء المقيمين الدكتور باسل الخليل أن إدخال الجهاز بالخدمة يشكّل فرصة مهمة للكوادر الطبية الشابة لتطوير خبراتها العملية، ورفع مستوى التشخيص، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الحالات المبكرة بكفاءة عالية، بما يرسّخ نهج الرعاية الشاملة والدقيقة.

ويُعدّ الفحص الشعاعي (الماموغرافي) من أهم وسائل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، إذ يساعد في اكتشاف أي نمو أو كتلة في مراحلها الأولى قبل أن تصبح محسوسة، ما يرفع نسبة الشفاء إلى نحو 95 بالمئة.

الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تستمع لآراء المجتمع المحلي وذوي الضحايا في درعا
انطلاق فعاليات المعرض الأول للسيرة النبوية في جامعة حلب بحضور وزيري الأوقاف والثقافة
الداخلية: عملية أمنية نوعية في تدمر وإلقاء القبض على 5 مشتبهين من تنظيم داعش
جولة تفقدية لمدير المؤسسة العامة لمياه الشرب بدمشق وريفها ووفد ‏تشيكي على محطتي تنقية المياه في دوما وشبعا
الصحة تبحث آلية تنفيذ مشروع الجائحة
