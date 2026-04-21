افتتاح أول مركز للتدريب الطبي بالمحاكاة في حلب لتعزيز مهارات الكوادر الصحية

حلب-سانا

افتتحت الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” بالتعاون مع مديرية صحة حلب اليوم الثلاثاء، مركز التدريب الطبي بالمحاكاة في مدينة حلب، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم الطبي وتأهيل الكوادر الصحية، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأوضح مدير صحة حلب الدكتور محمد وجيه جمعة في تصريح لمراسل سانا، أن المركز يشكل خطوة مهمة في مجال التدريب الطبي، كونه يتيح للأطباء والكوادر التمريضية فرصة التدريب العملي على العديد من المهارات الطبية، مثل الإنعاش القلبي الرئوي، وفتح الوريد، إضافة إلى إجراءات الوريد المركزي.

وأشار جمعة إلى أن التدريب بالمحاكاة يوفر بيئة تعليمية آمنة تعتمد على دمى متطورة تحاكي الحالات السريرية الواقعية، ما يسمح بتكرار الإجراءات الطبية حتى اكتساب المهارة المطلوبة، الأمر الذي يسهم في تحسين سرعة الاستجابة وجودة الرعاية الصحية. كما لفت إلى أن برامج التدريب تُنظم وفق خطط مدروسة لضمان استفادة أكبر عدد من العاملين في القطاع الصحي.

من جانبه، أوضح مدير برامج التعليم الطبي في منظمة سامز، أحمد نجار، أن المركز يُعد الأول من نوعه في شمال سوريا، وجاء افتتاحه استجابةً للحاجة المتزايدة إلى تدريب الكوادر الطبية على تقنيات المحاكاة الحديثة التي تعكس الواقع السريري وتدعم تنمية المهارات التخصصية.

وأكد نجار أن مركز التدريب بالمحاكاة يشكل ركيزة أساسية في تطوير التعليم الطبي في سوريا، ومن شأنه دعم الأطباء والاختصاصيين في تحسين أدائهم المهني داخل المرافق الصحية التي يعملون فيها.

ويأتي افتتاح المركز في إطار التعاون المستمر بين مديرية صحة حلب والمنظمات الطبية الداعمة للقطاع الصحي، بهدف تطوير التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر الصحية، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

يذكر أن “سامز” جمعية مهنية تأسست عام 1998 تضمّ الآلاف من المهنيين الطبيين الأمريكيين والسوريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم المساعدة الإنسانية الطبية للسوريين المحتاجين.

