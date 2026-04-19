وزارة الصحة تؤكد أهمية الفحص الطبي قبل الزواج لضمان سلامة الأسرة وحماية الأجيال القادمة

دمشق-سانا

أكدت وزارة الصحة السورية أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، كخطوة أساسية لبناء أسرة سليمة وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية والمعدية محذرة من مخاطر تجاهل الفحص.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن الفحص الطبي يمثل أمانة مستقبلية لسلامة الأسرة؛ فهو أمان للشريك عبر الحماية من الأمراض المعدية، وحق للأطفال في الوقاية من الأمراض الوراثية، وضمان استقرار للزوجين من خلال بناء أسرة على أسس طبية وعلمية متينة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن التهاون قد يؤدي إلى انتقال العدوى بين الزوجين، أو ولادة أطفال يعانون من آلام مزمنة نتيجة أمراض وراثية، فضلاً عن احتمال حدوث تعقيدات صحية أثناء الحمل كان من الممكن تداركها مسبقاً.

وحول طبيعة الفحوصات والتحاليل التي يتم إجراؤها، بينت الوزارة أنها تشمل:

الأمراض الوراثية: وعلى رأسها التلاسيميا وفقر الدم المنجلي.

الأمراض المعدية: مثل التهاب الكبد الوبائي ونقص المناعة المكتسب (HIV).

الأمراض المنقولة جنسياً: كالزهري والسيلان.

فحوصات عامة: تتضمن فحص السكري، ضغط الدم، وتحليل البول.

ولفتت الوزارة إلى جهوزية مراكز الفحص الطبي قبل الزواج الموزعة في مختلف المحافظات السورية لتقديم هذه الخدمات للمواطنين، عبر المراكز التالية:

ويعكس حرص وزارة الصحة على التوعية بأهمية الفحوصات الطبية قبل الزواج، الجهود الحكومية المستمرة للحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية التي تنهك القطاع الصحي، وتستنزف الطاقات الأسرية والمجتمعية.