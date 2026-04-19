وزارة الصحة تختتم حملة تلقيح الحجاج وتفتح الفرصة للمتأخرين حتى نهاية أيار

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اختتام حملة تلقيح الحجاج لموسم 1447 هـ، محققة نسبة إنجاز قاربت 90 بالمئة من العدد الإجمالي المتوقع، مع استمرار المراكز بتقديم اللقاحات للمتأخرين عن الحملة حتى نهاية شهر أيار القادم.

وأوضح المنسق الصحي لملف الحج في وزارة الصحة عامر طيبي، في بيان، اليوم الأحد، أن عدد الحجاج الذين تلقوا اللقاحات بلغ 18,649 حاجاً من أصل 21,000 كان من المتوقع تطعيمهم استناداً إلى بيانات مديرية الحج والعمرة، مشيراً إلى أن الحملة التي انطلقت في الـ 24 من آذار واستمرت حتى الـ18 من نيسان الجاري، شملت تقديم لقاحي “السحايا وكوفيد-19” مجاناً، إضافة إلى إعفاء الحجاج من رسوم شهادات اللقاح الدولي.

وبيّن طيبي أن مراكز اللقاح الدولي ستبقي أبوابها مفتوحة أمام الحجاج الذين لم يتمكنوا من تلقي اللقاح خلال الفترة المحددة، وذلك حتى نهاية شهر أيار المقبل، بما يضمن استكمال التحصين الصحي لكل الحجاج وضمان سلامتهم قبل موعد السفر.

ولفت طيبي إلى أن الحملة نُفذت عبر مراكز اللقاح الدولي المنتشرة في مختلف المحافظات، ودُعمت بفرق جوالة للوصول إلى المناطق البعيدة، مشيراً إلى أن حالات “التسرب” التي سجلت كانت تعود بشكل أساسي لوجود عدد من الحجاج خارج البلاد خلال فترة التطعيم.

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت في الخامس والعشرين من آذار، بدء استقبال الحجاج في مراكز اللقاح الدولي المُعتمدة في المحافظات، لإعطائهم اللقاحات اللازمة لموسم الحج الحالي، في إطار الحصول على شهادة اللقاح، ضمن الإجراءات المحددة، والتزاماً بالتعليمات الصحية المُعتمدة والاشتراطات التي وضعتها المملكة العربية السعودية.