وزير الصحة يبحث مع لجنة “الإنقاذ الدولية” تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية (IRC) ديفيد ميليباند، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك، واستكشاف آفاق شراكة تدعم أولويات قطاع الصحة في سوريا.

وأكد الوزير العلي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة أن أولوية الوزارة وخطتها تركز على تقديم نظام صحي قوي وخدمات متكاملة تسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين إلى مدنهم، وإعادة تأهيل المنشآت الصحية المتضررة، وتأمين احتياجاتها من الأدوية والأجهزة، وتحقيق الأمن الصحي وفق رؤية واضحة تكون المنظمات الدولية شريكاً فاعلاً وأساسياً في هذه العملية.

ولفت وزير الصحة إلى ضرورة إنشاء هيئة الدواء السورية، وتطوير منظومة الإسعاف، مع التركيز على التحول الرقمي والاعتماد على الكوادر البشرية الوطنية، مشيراً إلى أن العديد من المشافي والمراكز الصحية تعرض لاستهداف مباشر من قبل قوات النظام البائد خلال سنوات الثورة.

من جانبه أكد ميليباند أن لجنة الإنقاذ الدولية وقفت إلى جانب الشعب السوري في مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي، حيث تركز في عملها الميداني على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، والعيادات المتنقلة للوصول إلى المناطق النائية، بالإضافة إلى برامج صحة الأم والطفل.

وشدد ميليباند على أن أحد أهم ركائز عمل اللجنة هو الشراكة الاستراتيجية لضمان استدامة الخدمات الصحية، مؤكداً التزامها الكامل في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ووضع مواردها البشرية والفنية وخبراتها لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتُعد لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) منظمة غير حكومية تُعنى بتقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية، وبدأت عملها في سوريا عام 2012، حيث واجهت سابقاً صعوبات في العمل ضمن مختلف المناطق نتيجة قيود فرضها النظام البائد.