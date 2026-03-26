انطلاق أعمال ترحيل الأنقاض في مستشفى حلفايا لإعادة تأهيله

ريف حماة-سانا

أطلقت مديرية صحة حماة، اليوم الخميس، أعمال ترحيل الأنقاض من موقع مستشفى حلفايا، تمهيداً لإعادة تأهيله وتشغيله، تنفيذاً لاتفاقية التعاون الموقّعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP).

وأوضحت المديرية، في تصريح لـ سانا، أنّ المرحلة الأولى من الأعمال شملت إزالة نحو 800 متر مكعب من الأنقاض، بهدف تهيئة الموقع وتحديد المساحات الهندسية بدقة.

وبيّنت أن هذه الخطوة تمهّد لإطلاق الدراسات الهندسية الشاملة وإعداد المخططات الفنية وفق جدول زمني محدد، بما يسرّع وتيرة إعادة التأهيل، ويضمن عودة المنشأة إلى الخدمة في أقرب وقت، ويسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة وقّعت، في الثالث من شباط الماضي، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية والتشغيلية لعدد من المستشفيات العامة في سوريا بتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية (KfW).

ويبلغ إجمالي التمويل 35 مليون يورو، منها 30 مليون يورو مخصصة لإعادة تأهيل خمسة مستشفيات، هي: مستشفى جسر الشغور في إدلب، وحلفايا في حماة، وتلدو في حمص، والوطني في البوكمال، إضافة إلى قسمي العيادات الخارجية والأطفال في مستشفى درعا الوطني.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك