الصحة تطلق حملة لعلاج حالات ضغط العين والساد المتقدم في سوريا

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الصحة السورية، بالتعاون مع الجمعية العربية الأوروبية لطب العيون (AEOS)، حملة طبية، تهدف إلى علاج حالات ارتفاع ضغط العين المتقدمة غير المسيطر عليها بالأدوية، ومعالجة حالات العمى الناتجة عن الماء البيضاء (الساد) في مراحلها المتقدمة.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أن الحملة ستبدأ باستقبال طلبات المرضى، اعتباراً من الثاني من نيسان المقبل، حيث خُصصت للتعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة، بهدف منح المرضى فرصة جديدة للرؤية، وتحسين جودة حياتهم.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل في هذه الحملة متاح حصراً للمرضى بعد إجراء استشارة مسبقة لدى طبيب عيون مختص، مع ضرورة إرفاق التقارير والمعلومات الطبية المطلوبة في استمارة التسجيل عبر الباركود المخصص.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصحة، لتوفير الرعاية الطبية المتخصصة، وتعزيز التعاون مع الجمعيات العلمية، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.

وتأسست الجمعية العربية الأوروبية لطب العيون (AEOS) عام 2024، ومقرها الرئيسي في مدينه إيسن بألمانيا، وتجمع نخبة من الخبراء والباحثين والممارسين، وتكرس جهودها للنهوض بمجال طب العيون عبر تبادل الخبرات بين المتخصصين من الدول العربية والأوروبية، وتسعى إلى تحسين رعاية البصر ودعم البحوث الرائدة، والارتقاء بمستوى التعليم الطبي والممارسة السريرية.