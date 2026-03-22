كيف نحمي الجهاز الهضمي بعد شهر من الصيام؟

دمشق-سانا

تشكل أيام عيد الفطر مرحلة حرجة للجهاز الهضمي بعد شهر من الصيام المنتظم، إذ يواجه الجسم تحدياً في التكيف مع زيادة كميات الطعام وتنوعه، وقد يؤدي هذا الانتقال المفاجئ إلى اضطرابات هضمية مؤقتة، لذلك تعد العودة التدريجية إلى الطعام بعد رمضان خطوة ضرورية لحماية الجهاز الهضمي والحفاظ على المكاسب الصحية التي حققها الجسم خلال الشهر الفضيل.

إعادة ضبط الجهاز الهضمي

وفي تصريح لـ سانا، أوضح الدكتور حسام الشيخ، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي، أن الجسم يمر بعد رمضان بمرحلة “إعادة ضبط”، إذ لا تعود المعدة إلى نشاطها الطبيعي بشكل فوري، بل تدريجياً، بعد فترة من العمل المحدود خلال ساعات الصيام، مشيراً إلى أن هذا التغير قد يؤدي إلى شعور بالانتفاخ أو اضطراب في الهضم عند تناول وجبات كبيرة بشكل مفاجئ.

وبيّن الشيخ أن الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة الدسمة يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، ما يترتب عليه شعور بالخمول واضطرابات هضمية تشمل حرقة المعدة والانتفاخ وعسر الهضم، وأن شرب القهوة على معدة فارغة وقلة شرب الماء يزيدان من حدة هذه الاضطرابات.

وأشار إلى أن حركة الأمعاء تتأثر أيضاً نتيجة تغير مواعيد الطعام خلال أيام العيد، ما قد يؤدي إلى الإمساك أو الإسهال بشكل مؤقت، لافتاً إلى أن اضطراب إفراز هرمونات الجوع والشبع، قد يسبب زيادة الشهية لدى بعض الأشخاص أو شعورهم بالشبع السريع.

كيف نتجنب الاضطرابات الهضمية؟

ونصح الاختصاصي بأهمية البدء بتناول الطعام بشكل تدريجي، والحرص على وجبات خفيفة وصحية، مع تقسيم الطعام على عدة وجبات صغيرة، وشرب كميات كافية من الماء، وتجنب الإفراط في الحلويات والأطعمة الدسمة والمقلية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تحمي الجهاز الهضمي وتحافظ على الفوائد الصحية للصيام، بما فيها تحسين عمليات الاستقلاب، وخفض مستويات السكر والدهون في الدم، والمساعدة على ضبط الوزن.

كما أشار إلى أن استجابة الجهاز الهضمي تختلف من شخص لآخر بحسب العمر والحالة الصحية، ووجود حساسية تجاه بعض الأطعمة، لافتاً إلى أن مرضى القولون العصبي، ومرضى الارتجاع المعدي المريئي، وكبار السن، ومرضى السكري هم الأكثر عرضة للاضطرابات.

وتشير دراسات طبية إلى أن التدرج في استئناف العادات الغذائية بعد فترات الصيام الطويلة، يساعد في تجنب العديد من الاضطرابات الهضمية، كما يسهم في الحفاظ على الفوائد الصحية التي اكتسبها الجسم خلال شهر الصيام، ولا سيما فيما يتعلق بصحة الجهاز الهضمي وتنظيم الوزن.