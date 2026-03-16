مركز طب الأسرة في تسيل بدرعا يعزز الرعاية الصحية ويخفف الأعباء عن المواطنين

درعا-سانا

يواصل مركز طب الأسرة في بلدة تسيل بريف درعا تقديم خدماته الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين في البلدة والقرى المحيطة بها، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأهالي.

وأوضح مدير مركز طب الأسرة في تسيل، الدكتور مراد يونس، في بيان نشرته وزارة الصحة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن المركز يقدم حزمة واسعة من الخدمات من خلال عياداته التخصصية التي تشمل العيادة النسائية وتنظيم الأسرة، والعيادة العامة والداخلية، وعيادة الأطفال، بالإضافة إلى العيادة السنية وعيادة التمريض الإسعافي.

وبيّن يونس أن المركز يضم أيضاً أقساماً للأشعة والمعالجة الفيزيائية، ومخبراً للتحاليل الطبية وصيدلية توفر الأدوية اللازمة، مشيراً إلى أن بعض أقسام المركز تتلقى دعماً من منظمة أطباء بلا حدود بالتعاون والتنسيق مع مديرية صحة درعا، حيث يستقبل المركز مراجعيه يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً.

من جانبه، أشار نبيل الزعبي، وهو مريض يتلقى العلاج في قسم المعالجة الفيزيائية بعد عملية “ديسك”، إلى أن التمارين والحركات التي يشرف عليها المتخصصون ساهمت بشكل كبير في تحسن حالته الصحية، مؤكداً أن جميع الخدمات والتحاليل تقدم بشكل مجاني بالكامل.

بدوره، لفت الشاب أنس زهير أحمد السلامات إلى أنه يتابع جلسات العلاج الفيزيائي في المركز بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر إثر حادث سير، مؤكداً ملامسته نتائج إيجابية وتحسن مستمر في حركته بفضل الرعاية والمتابعة الدورية.

وتستمر وزارة الصحة في إعادة تأهيل عدد من أقسام المشافي والمراكز الصحية وافتتاح عيادات تخصصية في درعا وريفها، إضافة إلى تزويد القطاعات الطبية بأجهزة حديثة لتقديم استجابة خدمية نوعية، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى الرعاية الصحية في المحافظة.