الصحة تطلق حملة وطنية لعلاج الجنف وتشوهات العمود الفقري للأطفال واليافعين

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، حملة علاج الجنف وتشوهات العمود الفقري ضمن حملة “الوفاء لإدلب”، بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الألمانية “سجما”، ومؤسسة الرواد للتعاون والتنمية، تستهدف الأطفال واليافعين المصابين بانحناءات متقدمة في العمود الفقري.

وتهدف الحملة التي ستبدأ في الأول من شهر نيسان المقبل، إلى تشخيص وعلاج حالات الجنف، وإجراء عمليات لتشوهات العمود الفقري لدى الحالات المسجلة مسبقاً، وتخفيف الألم وتحسين الوظيفة الحركية لدى المرضى.

كما تسعى الحملة إلى دعم الجراحة التخصصية في سوريا، ونقل الخبرات وتعزيز قدرات الكوادر الطبية المحلية، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وكانت وزارة الصحة أطلقت في الـ 21 من شهر أيلول الماضي حملة “أسبوع الجنف الأول في سوريا” في مشفى دمشق “المجتهد”، والتي تقدم معاينات مجانية للمرضى من عمر 5 حتى 30 عاماً، وذلك بالتعاون مع التجمع السوري الألماني، حيث تهدف إلى تشخيص وعلاج حالات الجنف وتشوهات العمود الفقري، وفق أحدث المعايير الطبية العالمية، بإشراف فريق من الأطباء السوريين والمغتربين.