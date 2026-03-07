الهلال الأحمر العربي السوري ينجز مشروع تطوير نظام المعلومات الصحية

دمشق-سانا

أنجز الهلال الأحمر العربي السوري، بالتعاون مع الصليب الأحمر النرويجي، تطوير برنامج نظام المعلومات الصحية المناطقي (DHIS2)، وذلك بعد عمل متواصل استمر ثلاث سنوات، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الطبية، ومواكبة التحول الرقمي في العمل الإنساني.

ويعد البرنامج أداة برمجية متطورة مخصصة، لجمع البيانات والتحقق من صحتها وتحليلها وعرضها، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد ضمن المستوصفات والعيادات والفرق الجوالة، فضلاً عن ضمان دقة البيانات وجودتها وتوفيرها بآنية تامة، مما يتيح تحليلها، للحصول على معلومات دقيقة، تساعد في تقديم الخدمات المناسبة للأشخاص الأشد حاجة في الوقت المناسب.

وتم تطوير النظام ليلبي متطلبات الإدارة الطبية في تسجيل بيانات المستفيدين والزيارات والخدمات المقدمة، حيث يغطي 13 مشروعاً طبياً متنوعاً، تشمل (العلاج الفيزيائي، الصحة النفسية، المستوصفات، التغذية، الصحة المجتمعية، الإسعاف الأولي، دمج الإعاقة، والأطراف الصناعية)، ومن المقرر أن ينفذ النظام كخطوة تجريبية قبل تعميمه ليشمل كل النقاط والمنشآت الطبية التابعة للهلال الأحمر العربي السوري.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح مدير وحدة التواصل والإعلام في الهلال الأحمر السوري عمر مالكي، أن هذا المشروع يندرج ضمن إطار استراتيجية رقمنة العمل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، بهدف تعزيز الحوكمة، وتحسين الأداء المؤسساتي، ورفع كفاءة الاستجابة والاستفادة من الموارد المتاحة بالحد الأقصى.

وأشار مالكي إلى أن امتلاك بيانات دقيقة وقوية يضمن وصولاً أفضل ورشادة في إدارة الموارد، بما ينعكس إيجاباً على إيصال المساعدات والخدمات الطبية للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، مبيناً أن هذا المشروع هو جزء من مجموعة مشاريع تهدف إلى تطوير بنية العمل المنظماتي رقمياً، بما يضمن جودة الخدمة، وسرعة التنفيذ والشفافية في الأداء.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لتحديث بنيتها التقنية، ورفع سوية كوادرها، بما يضمن تقديم استجابة إنسانية وطبية مثلى تتسم بالدقة والشفافية، وتواكب أحدث الأنظمة العالمية المتبعة في إدارة البيانات والعمل الإغاثي.