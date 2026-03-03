في اليوم العالمي لنقص السمع… دعوة لتعزيز الوقاية و الكشف المبكر

دمشق-سانا

يُصادف الثالث من آذار من كل عام اليوم العالمي لنقص السمع، وهي مناسبة أطلقتها منظمة الصحة العالمية بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية صحة الأذن والسمع، وتعزيز الوقاية من فقدان السمع ومشكلاته المختلفة، إلى جانب تسليط الضوء على آثاره الصحية والاجتماعية والنفسية، وتشجيع الكشف المبكر والعلاج المناسب.

دعت مسؤولة برنامج رعاية الوليد في وزارة الصحة الدكتورة منال الحمد، في تصريح لمراسلة سانا، إلى ضرورة إجراء الفحص الدوري لشرائح الأطفال وذوي المهن الخاصة وكبار السن، والاستفادة من هذا الإجراء البسيط والآمن وغير المؤلم والمجاني، والذي يشكّل الخطوة الأهم لحماية الطفل من آثار نقص السمع، بوصفه السبب الأبرز لعدم تطور الكلام لديه.

نصائح وقائية لكبار السن والأطفال

بالنسبة لكبار السن، دعت الحمد إلى تجنب تناول الأدوية دون وصفة طبية، والابتعاد عن الأدوية السمية، وتفادي التعرض للضجيج، إضافة إلى علاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة والالتهابات التحسسية والمشكلات الأنفية في الوقت المناسب دون تأخير.

وأوضحت الحمد أن الكشف المبكر عن نقص السمع يضمن التطور الطبيعي للطفل، مشيرةً إلى إمكانية اكتشافه بسهولة منذ الولادة عبر اختبار المسح السمعي، الذي يُعد إجراءً دقيقاً وفعالاً، مؤكدةً ضرورة شمول جميع الأطفال بالمسح السمعي للوقاية من آثار نقص السمع.

وبيّنت أن النتيجة الإيجابية للمسح تمنح الأهل الاطمئنان حول الحالة السمعية لطفلهم، في حين أن النتيجة السلبية لا تؤكد وجود نقص سمع بشكل نهائي، لكنها تستوجب تحويل الطفل لإجراء اختبارات تشخيصية إضافية، مؤكدةً أن هذه الاختبارات قادرة على تشخيص النقص بدقة قبل بلوغ الطفل الشهر الثالث من العمر.

في حال اكتشاف نقص في السمع، شددت الحمد على أهمية التدخل الطبي المبكر، سواء باستخدام السماعات الطبية أو عبر إجراء عملية زراعة لقوقعة الأذن (الحلزون)، مؤكدةً أن عملية زرع الحلزون آمنة، ولا سيما عند إجرائها في العمر المناسب، لما لها من دور كبير في تحسين القدرات السمعية واللغوية للطفل.

41 مركزاً للمسح السمعي في سوريا

كشفت الحمد أن عدد مراكز المسح السمعي العاملة في سوريا خلال عام 2025 بلغ 41 مركزاً، موزعة في المحافظات، حيث تم إجراء المسح السمعي لـ 26,315 طفلاً

وأظهرت البيانات أن 22,766 طفلاً اجتازوا الاختبار من الزيارة الأولى، و769 طفلاً اجتازوه في الزيارة الثانية، فيما أُحيل 19 طفلاً إلى مراكز التشخيص المتخصصة، ليتبين وجود نقص سمع لدى 7 أطفال، تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

ويُذكر أن منظمة الصحة العالمية حددت الثالث من آذار من كل عام لإقامة الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية، بهدف تعزيز إجراءات الوقاية من فقدان السمع، وتحسين خدمات الرعاية المرتبطة به.